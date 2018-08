El Flamengo de los colombianos se enfrenta a Cruzeiro por Libertadores

Flamengo, con los colombianos Fernando Uribe, Gustavo Cuéllar y Marlos Moreno, se mide frente a Cruzeiro en Rio de Janeiro (7:45 p.m.) por el juego de ida de una de las llaves de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Los dos equipos brasileros prometen un duelo llenó de emociones ya que se volverán a enfrentar el domingo en la fecha 18 del Brasileirao y el último juego decisivo que los tuvo como protagonistas fue la final de la Copa Brasil-2017,ganada por Cruzeiro en definición por penales.



El presente del mengao, a pesar de la última derrota en el rentado local, es bueno ya que se ubica segundo en la tabla de posiciones con 34 puntos, solo uno por detrás del Sao Pablo. En cuanto al once inicial que van a presentar este miércoles, se tendrán que suplir las ausencias de Everton, Felipe Vizeu y Vinicius Junior, quienes ya no están en el equipo.



Sin embargo, la ausencia más destacada sería la del delantero peruano Paolo Guerrero ya que aún no define su situación contractual con el club. El reemplazante estaría entre el atacante cafetero, Fernando Uribe, quien ya se estrenó con gol en la liga local, o Lucas Paquetá.



Gol del colombiano Fernando Uribe con Flamengo en la victoria 4-1 ante Sport en el Brasileirao. Es el primer gol de él con el Flamengo: pic.twitter.com/fv648crQE2 — MarioSanchezCol (@MarioSanchezCol) 30 de julio de 2018

El desafió para los dos equipos es grande puesto que el ‘Fla’ suma 37 años sin levantar la Copa, mientras que el ‘rubro-negro’ solo alzó el trofeo en 1981.



"Vamos a evaluar bien, ver la estrategia de juego, las características que esperamos del juego, lo que vamos a proponer para desequilibrar al adversario", afirmó Mano Menezes, técnico del Cruzeiro.



Alineaciones probables



Flamengo: Diego Alves; Rodinei, Rhodolfo, Juan, Willian Arão; Renê, Everton Ribeiro, Cuéllar, Lincoln; Diego; Lucas Paquetá (Fernando Uribe).

D.T.: Mauricio Barbieri.



Cruzeiro: Fábio; Edilson, Dedé, Leo, Egídio; Henrique, Lucas Silva: Robinho, Thiago Neves, Arrascaeta; Barcos.

D.T.: Mano Menezes.