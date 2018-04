Junior busca seguir con vida en la Libertadores: visita a Alianza Lima

No hay de otra. Si Junior desea seguir con vida en la Copa Libertadores debe, irremediablemente, derrotar este jueves al Alianza Lima, en juego por la tercera fecha del grupo H del torneo continental, que se disputará a partir de las 7:30 p. m. El empate o la derrota los dificultaría.

El equipo rojiblanco quedó en situación complicada luego de las dos derrotas sufridas contra Palmeiras (0-3) y Boca Juniors (1-0), la primera en Barranquilla y la segunda en Buenos Aires. La caída frente a Boca, sumada al revés por Liga tres días después contra Tolima (2-1), propiciaron la salida del técnico Alexis Mendoza y la llegada, por octava vez, de Julio Comesaña al banquillo rojiblanco.



Así como Mendoza en su despedida manifestó que Junior aún tenía posibilidades de clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores, de la misma manera piensa Comesaña, aunque reconoce que la tarea es difícil y que no hay margen de error. Las cuentas son claras: ganarle este jueves a Alianza Lima, volverlo a vencer la próxima semana en Barranquilla y también vencer a Boca el 2 de mayo, para llegar con 9 puntos y con chance al último partido contra Palmeiras.



A Comesaña, no obstante, le tocará afrontar este crucial encuentro sin dos titulares rigurosos en la formación: Teófilo Gutiérrez y Rafael Pérez, afectados de dolencias musculares. Esto sumado a la ausencia del defensa central peruano Alberto Rodríguez, quien ha tenido poca competencia con Junior debido a sus constantes lesiones.



Para tranquilidad del colombo-uruguayo ya no tendrá necesidad de improvisar en la posición de lateral izquierdo a Jorge Arias y a David Murillo, ya que Germán Gutiérrez se recuperó de su lesión y está habilitado para jugar contra Alianza Lima.



La pareja de centrales será la misma que jugó el domingo frente a Patriotas: Jorge Arias y Jonathan Ávila; y volverán a la formación inicialista varios jugadores que no viajaron a Tunja: Sebastián Viera, Leonardo Pico, Yimmi Chará, Luis Díaz y Luis Carlos Ruiz.



“Alianza Lima también saldrá en busca del resultado, pero nosotros no nos vamos a regalar. Está claro que el partido tenemos que ganarlo para seguir ilusionados en la Copa, pero no es solo ese partido, después hay que ganarle en Barranquilla y ganarle a Boca. Se vienen compromisos importantes”, dijo el técnico del Junior, Julio Comesaña.



Alianza Lima suma un punto en dos presentaciones. En la primera igualó 0-0 en casa con Boca y en la segunda cayó 2-0 contra Palmeiras en Sao Paulo. Su técnico, el uruguayo Pablo Bengoechea, no empleó su plantel principal en el juego del pasado lunes por el campeonato peruano contra UTC, el cual perdió 1-0.



“Junior tuvo la mala suerte de iniciar mal frente a Palmeiras y en la segunda fecha hizo un gran partido en la Bombonera pero no sumaron puntos. Me imagino que viene a Lima intentando revertir la situación”, afirmó Bengoechea.



Alineaciones probables:



Junior: Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Jonathan Ávila, Jorge Arias, Germán Gutiérrez; Leonardo Pico, Víctor Cantillo, Yony González, Yimmi Chará, Luis Díaz; Luis Carlos Ruiz.

D.T.: Julio Comesaña



Alianza Lima: Ángelo Campos; José Cotrina, Miguel Araújo, Gonzalo Godoy, José Guidino; Tomás Costa, Rinaldo Cruzado, Carlos Ascues, Luis Ramírez, Alejandro Hohberg; Hoger Leyes.

D.T.: Pablo Bengoechea.



Árbitro: Roddy Zambrano



Estadio: Alejandro Villanueva (Matute)



Hora: 7:30 p. m.



Manuel Ortega Ponce

Redacción ADN

Barranquilla