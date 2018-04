Una vez más, 'Rufay' apareció en Santa Fe: 'Todos estuvimos a la altura'

Una vez más, Robinson Zapata mostró toda su experiencia y fue un cerrojo en el pórtico de Santa Fe en su visita a River Plate, por la Copa Libertadores. El juego quedó igualado 0-0 y el experimentado arquero contó con una buena presentación en el Monumental.

“Las felicitaciones son mutuas (entre los compañeros) porque ya nos conocemos y sabemos el potencial que cada uno de nosotros tiene acá. Somos conscientes que cuando cada uno aporta, al final el balance es positivo y todos estuvimos a la altura”, contó al final del partido.



Y es que el 0-0 en Argentina le da confianza al equipo cardenal de cara al futuro, pues aún está en la pelea por clasificar en su grupo y presentaciones como la que hizo este jueves, le permite llegar fuerte contra los equipos de jerarquía en el fútbol suramericano como Flamengo, su próximo rival.



“El balance es positivo porque quedamos en igualdad de puntos con River Plate. No es fácil y lo igualamos desde el punto de vista del esfuerzo. Fuimos inteligentes. Si no se tiene una buena noche uno se puede llevar de aquí dos o tres goles, así que creo que el empate nos deja vivos también de cara al siguiente partido”, comentó ‘Rufay’.



Santa Fe volvió a tener solidez defensiva y supo sortear las bajas que tiene en su plantilla por lesión. Así, William Tesillo fue lateral por izquierda y Carlos Arboleda por derecha y ambos cumplieron a cabalidad en su función.



“El segundo tiempo aguantamos un poco más atrás, pero supimos mantener la pelota y cuando teníamos que jugar en largo lo hicimos, que muchas veces no es lo mejor para el espectáculo, pero sí mantenemos el arco en cero. Se hizo una buena lectura del partido”, dijo Zapata.



También aprovechando su pasado en tierras argentinas y su regreso a estas mismas, Robinson le mando un mensaje a Sampaoli, entrenador de la selección albiceleste.



“Armani es un gran arquero y un amigo. Desde que estaba Pezzuti lo hizo bien y desde ese momento me gusta como ataja. Al final del partido lo felicité por esa gran tapada. Más que lo convoque Pékerman debería convocarlo Sampaoli. El nivel en argentina es bueno, pero él está a la altura”, finalizó.