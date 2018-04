Punto de oro para Santa Fe: igualó 0-0 en su visita a River Plate

River Plate y Santa Fe empataron 0-0 en el estadio Monumental en la segunda fecha de la Copa Libertadores, por el grupo D. Cardenales y millonarios apelaron a las patadas, los empujones y los agarrones, más que al buen juego para sacar la igualdad.

Los cardenales fueron cautelosos en el Monumental y durante varios minutos del primer tiempo mantuvieron una zona segura en el medio campo. Eso fue suficiente para controlar el ímpetu con el que River Plate salió al terreno de juego.



La primera acción llegó en un tiro de esquina que cobró Jhon Pajoy y que por poco termina en gol olímpico, pero bien atajó Franco Armani, quien se terminó pegando contra el palo. Eso fue lo máximo en materia ofensiva para el rojo, que vistió de negro, en el primer tiempo.



Desde ahí, River Plate fue el que llegó con peligro al arco de Róbinson Zapata con potentes remates. Primero fue Rodrigo Mora, quien cobró un tiro libre, pero bien voló el arquero colombiano. Posteriormente fue Enzo Pérez, pero una vez más respondió ‘Rufay’ con una buena volada que quedó en el área chica y despejó José Moya. Pocas emociones tuvo el primer tiempo en el Monumental, en el que se vieron empujones de Javier Pinola y Baldomero Perlaza, así como puños y codazos del mismo Pinola y Javier López.



El segundo tiempo no tuvo muchas diferencias. Los primeros 10 minutos ambos equipos se disputaban el balón en el terreno de juego, pero ninguno creaba peligro en el arco rival.



Juan Fernando Quintero entró al terreno de juego al minuto 59 y le cambió el ritmo al conjunto millonario. En su primera acción eliminó a Javier López y le dio un gran pase a Lucas Pratto, pero en su remate se atravesó Moya y la mandó al tiro de esquina.



Cinco minutos después, en un gran cobro de tiro libre, el volante colombiano remató al palo de ‘Rufay’, pero allí llegó para despejar el esférico. Sin embargo, no todas eran buenas para el arquero colombiano, que en un esfuerzo para que el balón terminara en el lateral, y no en tiro de esquina, dejó desguarnecido su pórtico y Gonzalo ‘Pity’ Martínez por poco marca.



Santa Fe apeló a su mejor arma: el juego aéreo. El tiro de esquina cobrado por Jhon Pajoy, Baldomero Perlaza cabeceó y el balón quedó sin dueño en el área; William Tesillo estiró su pie y logró impactar al arco de Armani, que atajó y despejó con sus dos manos el esférico. Fue la acción de gol más clara de todo el partido.



El conjunto argentino bajó el ritmo en los siguientes minutos, mientras que Santa Fe hizo cambios para mantener el control en el medio campo. La entrega del conjunto santafereño en tierras argentinas le hizo sacar un punto de oro y suma dos en esta Copa Libertadores, los mismos de River Plate. El líder del grupos es Flamengo, con cuatro unidades.



Síntesis



River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Marcelo Saracchi; Leonardo Ponzio, Enzo Pérez (m.83 Exequiel Palacios), Ignacio Fernández (m.59 Juan Fernando Quintero), Gonzalo Martínez; Rodrigo Mora (m.59 Ignacio Scocco) y Lucas Pratto.

D.T.: Marcelo Gallardo.



Independiente Santa Fe: Robinson Zapata; Víctor Giraldo (m.46 Almir Soto), Javier López, José Moya, William Tesillo; Yeison Gordillo, Carlos Arboleda, Baldomero Perlaza; Anderson Plata (m.87 Brayan Fernández), Wilson Morelo y Jhon Pajoy (m.79 Sebastián Salazar).

D.T.: Gregorio Pérez.



Árbitro: el chileno Julio Bascuñán. Amonestó a Maidana y Pinola, de River, y a Giraldo, López, Moya y Soto, de Santa Fe.



Incidencias: partido de la segunda jornada del Grupo D de la Copa Libertadores, jugado en el estadio 'Monumental' Antonio Vespucio Liberti, de la ciudad de Buenos Aires, ante unos 55.000 espectadores.



Síntesis de EFE