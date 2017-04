Santa Fe quiere ponerse líder en la Copa Libertadores: recibe a Santos

Independiente Santa Fe espera seguir demostrando mejoría y sacar tres puntos vitales frente al Santos de Brasil, este miércoles en El Campín, en compromiso del grupo 2 de la Copa Libertadores. El partido iniciará a las 7:45 de la noche.

Aunque los equipos brasileños siempre le han temido a la altura, en el ‘expreso’ saben que para imponerse contra Santos deben jugar bien para sacar un buen resultado.

“Si no jugamos bien, no va a pesar la altura. Quiero que mi equipo presione desde el primer momento; que tenga volumen de juego con (Johan) Arango y (Jonatan) Gómez; que tenga la pelota y que imponga condiciones. Para ganarle a Santos no es por la altura, si no con fútbol”, indicó el entrenador Gustavo Costas.

Santos llega como líder del grupo con 4 unidades, los mismos de The Strongest (Bolivia) que este martes igualaron 0-0 con Sporting Cristal, colero con 2 puntos; Santa Fe es tercero con 3 enteros y sabe que el triunfo lo pondrá en la cima de la tabla.

“El equipo va recuperando la confianza después de ganar en Liga. Está ilusionado con seguir avanzando de fases y por eso todos estamos conscientes de que este partido hay que ganarlo sí o sí. Tenemos que estar muy atentos, no darles las armas a Santos para que nos compliquen y ser fuertes del mediocampo para adelante”, comentó Leandro Castellanos.

Alineaciones probables

Santa Fe: Leandro Castellanos; Juan Daniel Roa, José David Moya, Héctor Urrego, Dairon Mosquera; Baldomero Perlaza, Yeison Gordillo; Jonatan Gómez, Johan Arango; José Valencia y Denis Stracqualursi.

D.T.: Gustavo Costas.

Santos: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz, Jean Mota; Renato, Thiago Maia, Lucas Lima; Vitor Bueno, Bruno Henrique y Ricardo Oliveira.

D.T.: Dorival Júnior.

Árbitro: Fernando Rapallini (Argentina).

Hora: 7:45 p.m.

Estadio: El Campín.

TV: Fox Sports 2

EFE