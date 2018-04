Santa Fe visita a Flamengo, en busca de una Copa de esperanza

Independiente Santa Fe visitará este miércoles (7:45 p.m.) el histórico estadio Maracaná, para enfrentar al Flamengo en el tercer partido del grupo 4 de la Copa Libertadores. Aunque el duelo será a puerta cerrada, sin hinchada, se jugará con mucha presión en ambas escuadras, pues está en juego dar un paso importante hacia la clasificación a octavos de final de la competición.

En el expreso bogotano se viven días difíciles. Los malos resultados en la Liga colombiana provocaron la salida de Gregorio Pérez de la dirección técnica; aunque en la Copa las esperanzas están intactas, y podrían consolidarse de sumar en Río de Janeiro. Pero el león espera pasar ese trago amargo y buscar una copa de esperanza en la Libertadores.



“En Santa Fe asumimos la responsabilidad y sabemos que tenemos una linda oportunidad en Brasil. Los jugadores saben que en ellos está poder sacar adelante la situación. Es hora de mostrar la experiencia que hemos ganado en Copa; este es un equipo ganador, que está acostumbrado a ser importante cuando se necesita”, aseguró Agustín Julio, actual gerente deportivo de la institución y a quien se le ha delegado como entrenador interino para rematar el semestre.



Sin su técnico, el elenco albirrojo no puede agachar la cabeza en un momento tan decisivo en la Copa; debe acudir a la experiencia que le da seis años consecutivos en la competición y apelar a esa jerarquía que han adquirido sus jugadores.



“Sabemos que Flamengo es un equipo con mucha historia, que sabe jugar esta clase de torneos y somos conscientes que va a ser tal vez el partido más difícil, porque son los líderes del grupo. Pero nosotros tenemos que jugarnos una final, con mucha concentración y jerarquía, porque sabemos que sumando en Brasil será importante, ya que luego vienen dos juegos en Bogotá”, apuntó Wilson Morelo, goleador de la Copa con 7 anotaciones, seis de ellas en las fases previas.



Morelo aseguró que “nos dolió la salida del profesor Gregorio”, pero que solo está permitido pensar en lo que viene en Libertadores. “Nos tenemos que adaptar lo más rápido posible, porque al frente vienen partidos muy importantes para la institución y para salvar el semestre; así que no nos queda si no trabajar para que salgan las cosas bien”.



Alineaciones probables



Flamengo: Diego Alves; Pará, Juan, Réver, René; Gustavo Cuéllar, Willian Arão, Lucas Paquetá, Diego, Everton; y Henrique Dourado.

D.T.: Mauricio Barbieri (e).



Santa Fe: Robinson Zapata; Víctor Giraldo, Javier López, William Tesillo, Carlos Arboleda; Sebastián Salazar, Yeison Gordillo, Baldomero Perlaza; Anderson Plata, Wilson Morelo y Jhon Pajoy.

D.T.: Agustín Julio (e).



Árbitro: el uruguayo Andrés Cunha.



Estadio: Maracaná, de Río de Janeiro.



Hora: 7:45 p.m.



TV: Fox Sports.



Redacción Futbolred

Con EFE