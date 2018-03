‘Si Delfín está en la Libertadores es porque hicieron las cosas bien’: Hernández

Tras vencer a Colo Colo como visitante, Atlético Nacional dio un golpe de autoridad en su grupo pensando en la clasificación a los octavos de final. Para ir allanando el camino deberá superar a Delfín de Manta, equipo revelación de Ecuador y que arribó a la ciudad de Medellín con la ilusión de sumar.

Uno de los baluartes para este semestre de Atlético Nacional, habló sobre este encuentro contra el equipo cetáceo y cómo deben mantener la movilidad para generar peligro. “Vamos a enfrentar a un duro rival, motiva mucho las victorias y esperamos seguir sumando en la Copa”.



Además, remarcó que “la Copa Libertadores siempre va a ser dura, con equipos muy difícil. Nosotros queremos ganar con nuestra gente. Queremos ser campeones y para ganar hay que estar al cien por ciento”.



Sobre el rival dijo que “va a ser importante la movilidad, hemos visto poco de Delfín. Será un partido muy apretado. Queremos ser pacientes y lograr una nueva victoria. Si Delfín está en la Libertadores es porque hicieron las cosas bien. No hay equipo fácil y la hinchada siempre quiere que uno arrolle con cuatro o cinco goles. Los equipos ecuatorianos son muy fuertes, muy físicos, debemos evitar ir al choque y ser inteligentes”.



En cuanto a la toma de decisiones señaló que “uno tiene que saber cómo tomar determinaciones y si estás en el frente de ataque hay que tener una buena movilidad y cuando te toque encarar hacerlo de la mejor manera”.



En líneas generales, para Vladimir “esta Libertadores es muy complicada, hay muchos campeones. Va a ser linda, difícil y esperamos poder ganarla que es el objetivo”, precisó.



Finalmente, habló sobre el argentino Rafael Delgado y la sociedad que ha venido trabajando por el sector izquierdo. “ (Rafael) Delgado fue uno de los últimos jugadores que llegó, se acopló muy bien, no solo ayuda en defensa sino en ataque. Me deja contento tener un compañero como él, está en un gran nivel y nos estamos complementando por la banda”.



Juan Camilo Álvarez

Corresponsal Futbolred

Medellín