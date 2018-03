'El público de América le exigirá a su equipo': Vojvoda, DT de Defensa y Justicia

Defensa y Justicia realizó una práctica en el estadio Palmaseca este miércoles de cara al partido de este jueves por Copa Suramericana, contra América. Los argentinos llegan a Cali luego de haber conseguido una victoria importante por 0-1 frente al Atlético Tucumán en la Liga de Argentina.



Juan Pablo Vojvoda, el técnico de Defensa y Justicia dio su opinión sobre lo que espera sobre el partido de este jueves en la capital vallecaucana, pues en el global pierden 0-1.



"No quiero ponerle presión a los jugadores, espero que hagamos lo que sabemos y podamos tener buena definición", comentó el argentino.



Además, Vojvoda resaltó la buena historia que tiene la afición americana, sin embargo señaló que eso podría jugar en contra de los deportistas del club colombiano.



"El público de América exigirá que ellos no salgan a defenderse y nosotros tenemos 90 minutos para hacer un partido inteligente sin dejar de ser ambiciosos", añadió.



Poco es lo que pudo preparar el conjunto argentino previo a este partido, pues sus continuos viajes no les han permitido desarrollar una práctica completa.



"Tratamos de recuperar a los jugadores del viaje, ese fue el objetivo de la práctica de este miércoles”, concluyó el técnico argentino.



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred Cali.

Twitter: @BernardiFutbol