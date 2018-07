El balance de los clubes colombianos en su regreso a la Suramericana

Los equipos colombianos volvieron de las vacaciones y, con ello, la participación en la Copa Suramericana, en la que dejaron unas actuaciones destacadas, aunque variantes por las condiciones mostradas en cada uno de los equipos dependiendo de la condición en la que jugaron.



Cali fue el único que inició la serie de local, mientras que Santa Fe y Millonarios iniciaron la serie de visitantes y lograron empatar. Junior es el único equipo que ya jugó los dos partidos y salió avante con la clasificación.

Cali

En condición de local fue efectivo y sacó una importante ventaja de cara al partido de vuelta por 4-0 contra Bolívar. Nicolás Benedetti fue uno de los jugadores más destacados de este encuentro con una asistencia y un gol. Además el aporte de José Sand y Matías Cabrera ayudaron a la consolidación del equipo con ellos como extranjeros.



Para destacar que el cuadro azucarero tuvo un 85.2% de acierto en los pases y, con un 57% de posesión, no dejó que los bolivianos vencieran el pórtico de Camilo Vargas, quien se mostró cuando tuvo que hacerlo.

Santa Fe

En condición de visitante y como primer juego oficial de Guillermo Sanguinetti, el equipo cardenal no tuvo su mejor rendimiento en lo ofensivo, pero fue práctico para consolidar un empate 0-0. La soledad en el frente de ataque de Anderson Plata y Wilson Morelo no permitió que el equipo tuviera claras opciones de gol, aunque sí buscó el arco rival constantemente.



Para mejorar en el cuadro cardenal de cara al juego de vuelta será la precisión en los pases, pues con 63.6% de efectividad en este item, muestra que la necesidad de un mejor conductor es imperiosa. Diego Guastavino lo intentó, pero sus condiciones natas no van en ese camino y se espera por el regreso de Luis Manuel Seijas.

Millonarios

Millonarios empezó el partido con el balón en los pies de sus jugadores y aunque por momentos del primer tiempo lo perdió, finalizó con una posesión del 60%. Sin embargo, tras el gol en el segundo tiempo, el equipo de Miguel Russo perdió el esferico y su fútbol decayó por completo.



Los embajadores perdieron una oportunidad dorada de empezar la serie ganando, pero en su favor está cerrar de local y los buenos movimientos de Gabriel Hauche, quien poco a poco se complementa con sus compañeros.

Junior

Hasta el momento es el único que jugó los dos partido (contra Lanús) y logró seguir gracias a los lanzamientos del punto penal. Su juego no fue superior al de sus rivales, pero sí logró sobreponerse en los momentos difíciles. El gol en el Metropolitano fue obra de Luis Díaz, quien en el duelo de ida fue el futbolista que más veces remató al arco contrario.



Para resaltar que en los dos partidos tuvo una mayor posesión del esférico que la de su rival y también la precisión de los pases, que en el encuentro en el Metropolitano se lograron 600 pases entre los jugadores.