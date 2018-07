Goleada que alienta: Cali venció 4-0 a Bolívar en Copa Suramericana

Con una noche inspirada de John Édison Mosquera, Deportivo Cali derrotó este miércoles 4-0 al Bolívar de Bolivia, en su estadio de Palmaseca, en el partido de ida de la segunda fase de la Copa Suramericana, que pudo dejar una diferencia más amplia para los locales. El volante caleño anotó el primer gol e hizo parte de las dos siguientes anotaciones, en un Cali que por largos instantes se juntó bien en el periodo inicial y fue ampliamente superior en la etapa complementaria, sumado a los aportes significativos del debutante uruguayo Matías Cabrera, Nicolás Benedetti, Didier Delgado y el batallador José Sand.

Los azucareros salieron con la intención de buscar la portería de Laforia, abriendo las bandas con sus laterales Giraldo y Andrade, pero se encontraron con un bloque inexpugnable en mitad de la cancha y un equipo que cuando tenía la pelota se armaba bien desde atrás para llevar riesgo con William Ferreira. Bolívar se acercó a los 10 minutos en un centro de Flores por la izquierda que no alcanzó a amortiguar Ferreira y se fue por encima del arco de Camilo Vargas.



A los 17, el Cali hizo una buena combinación de toques, pero el centro de Didier Delgado por derecha fue muy débil y quedó en manos del arquero Laforia. Casi enseguida, Giraldo se fue al ataque para juntarse con John Mosquera, quien sacó un potente zurdazo, y esta vez Laforia se lució para evacuar al tiro de esquina. A los 19 minutos, Andrés Pérez vio la amarilla por una falta cerca a la medialuna y el tiro libre lo cobró Callejón sin éxito. A los 24, Mosquera no pudo cabecear un centro de Didier Delgado por derecha y el Cali se perdió una buena oportunidad de abrir el marcador. Bolívar le apostaba entonces a los pases profundos en busca de la velocidad de Ferreira.



El Cali intentó coger a contrapierna a la defensa celeste, con un paso largo a Didier Delgado, pero quedó en fuera de lugar, y Matías Cabrera, de buena impresión por su juego, sacó un remate rastrero que controló Laforia. Pero la alegría verde llegaría a los 30 minutos, cuando el arquero Laforia tuvo un yerro infantil -como los que vimos en el Mundial- al querer enganchar a Nicolás Benedetti tras devolución de su lateral derecho Bejarano, con la mala fortuna de que el joven volante vallecaucano tocó el balón a Mosquera, quien apenas tuvo que empujarlo por el centro del arco, desguarnecido, para conseguir el 1-0.



Sin embargo, el local erraba continuamente con las faltas frontales al arco de Vargas, con la fortuna de que los visitantes no tuvieron tino en los cobros. A los 36, Bolívar se aproximó con riesgo, después de un servicio de Callejón, dudó Vargas y vino un cabezazo potente del siempre peligroso Juan Carlos Arce, afortunadamente por encima. El Cali era más ofensivo y a los 38 estuvo cerca del segundo, solo que el vertical izquierdo devolvió el esférico tras un toque sutil de pierna derecha de Didier Delgado, a pase de Andrade.



Los dos equipos no hicieron cambios en el inicio del complemento, y Erwin Saavedra fue amonestado a los 2 minutos, por falta a Benedetti. A los 4, se juntaron Mosquera, ‘Pepe’ Sand y Benedetti, quien recibió en plena área chica y venció con tranquilidad para el 2-0. A los 12 minutos, Danny Rosero vio el cartón amarillo, por falta a Riquelme, que había ingresado a los 9 por Ferreira. Mosquera se convirtió en jugador clave por sus desbordes y centros por izquierda, varios de ellos creando zozobra en la defensa boliviana. A los 17 por poco obtiene el segundo en su cuenta personal, pero su remate de zurda pasó cerca al palo izquierdo.



La superioridad del Cali y la necesidad de ir con buena ventaja a La Paz se puso de manifiesto a los 18, cuando Delgado recuperó la pelota, se fue como puntero derecho para recibir y con precisión la dejó en la humanidad de ‘Pepe’ Sand y el argentino anticipó a su defensa rival para marcar el tercero. A los 24, Mosquera metió otro centro desde su sector, pero Delgado no pudo cabecear con potencia. Un minuto después, Flores vio la amarilla por falta a Benedetti, y luego fue Leonel Morales el amonestado.



Cuando la escasa afición verdiblanca gritaba el cuarto con un remate a quemarropa de Sand, el arquero Laforia alargó su mano derecha para sacar el balón a un costado. En medio del dominio de los azucareros, una llegada aislada de Leonel Morales fue bien controlada por Vargas.



Y faltaba el cuarto, que llegó como premio a uno de los destacados de la noche: el volante uruguayo Matías Cabrera, debutante, y con una bonita definición de zurda, cuando los verdes tocaron a placer en el área de los celestes.



Con este buen rédito de goles, el Cali espera el compromiso de vuelta el 2 de agosto en la altura de la capital boliviana, tratando de borrar el amargo recuerdo del último resultado de Copa Libertadores 2016, cuando Bolívar se impuso 5-0.



Síntesis



Deportivo Cali: Camilo Vargas; Daniel Giraldo, Danny Rosero, Ezequiel Palomeque, Darwin Andrade; Andrés Pérez (Kevin Balanta, 28 ST), Matías Cabrera, Didier Delgado, Nicolás Benedetti, John Édison Mosquera (Andrés Roa, 32 ST); y José Sand (Miguel Ángel Murillo, 39 ST).

D.T.: Gerardo Pelusso.



Bolívar: Fernando Laforia; Diego Bejarano, Edemir Rodríguez, Pablo Pedraza, Enrique Flores (Hernán Rodríguez, 33 ST); Erwin Saavedra, Pedro Azogue, Juan Miguel Callejón, Felipe Rodríguez (Leonel Morales, 8 ST), Juan Carlos Arce; y William Ferreira (Marcos Riquelme, 9 ST).

D.T.: Alfredo Arias.



Goles: John Mosquera (30 PT), Nicolás Benedetti (4 ST), José Sand (18 ST) y Matías Cabrera (45+1 ST), para Deportivo Cali.



Estadio: Palmaseca.



Asistencia: 7.000 espectadores, aproximadamente.



Árbitro: Fernando Espinoza (Argentina).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces