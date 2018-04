En 16 años de Copa Suramericana, así ha sido el debut de colombianos

Jaguares tendrá su debut de Copa Suramericana este martes, cuando reciba a Boston River en el juego de ida por la primera fase. Los felinos serán el décimo sexto equipo colombiano en participar en este torneo y buscará dar la sorpresa frente a los uruguayos a las 5:15 p.m., en el estadio Jaraguay.



Este es un recuento de cómo le fue a los anteriores equipos colombianos en su debut en Copa Suramericana

Copa Suramericana 2002: debutaron Nacional y América en enfrentamiento directo.



En el juego de ida venció el verdolaga por 1-0, en el de vuelta volvió a ganar el antioqueño por 1-2.



Copa Suramericana 2003: debutó Pasto contra Nacional.



En el partido de ida empataron 0-0, pero en el juego de vuelta, que fue en el Atanasio, el verdolaga ganó 1-2.



Copa Suramericana 2004: debutaron Millonarios y Junior en enfrentamiento directo.



En el estadio El Campín el juego quedó igualado 0-0, pero en Metropolitano el tiburón ganó 2-0.



Copa Suramericana 2005: debutó Cali y se enfrentó contra Nacional.



En el juego de ida ganó el azucarero por 2-0, pero en la vuelta el marcador fue el mismo a favor del verde antioqueño y definieron desde el punto penalti. Siete lanzamientos se hicieron hasta que el remate de Nelson Rivas fue atajado por Andrés Saldarriaga y avanzó Atlético Nacional.



Copa Suramericana 2006: debutaron Medellín y Tolima en enfrentamiento directo.



En el juego de ida ganó el pijao por 3-1 y un empate por 1-1 en el Atanasio fue suficiente para que Tolima consiguiera la clasificación a la siguiente fase.



Copa Suramericana 2007: no hubo debutantes, pues participaron Nacional y Millonarios.



Copa Suramericana 2008: no hubo debutantes, pues participaron América y Cali.



Copa Suramericana 2009: debutó La Equidad. También clasificó el Cali.



El conjunto asegurador no sacó provecho de su localía frente a Unión Española y empató 2-2. Posteriormente, en el juego de vuelta, los chilenos ganaron 1-0 y clasificaron a la siguiente fase.



Copa Suramericana 2010: debutaron Santa Fe y Huila. También clasificó Tolima.



Santa Fe: el conjunto cardenal enfrentó a Deportivo Lara en su debut y lo venció. Un 2-0 en contra en Venezuela puso en duda su clasificación, pero en El Campín venció 0-4 y clasificó a la siguiente fase.



Huila: se enfrentó con Trujillanos y en el juego de ida ganó 4-1. Ese marcador fue suficiente para clasificar a pesar del empate 1-1 en tierras venezolanas.



Copa Suramericana 2011: no hubo debutantes, pues participaron Cali, Santa Fe y La Equidad.



Copa Suramericana 2012: debutó Envigado. También clasificaron Millonarios, Tolima y La Equidad.



El conjunto naranja tuvo que visitar a Unión Comerció y en el juego de ida empató 0-0. En suelo antioqueño ganó 2-0 y así clasificó a la siguiente fase.



Copa Suramericana 2013: debutó Itagüi (ahora Rionegro Águilas). También clasificaron Nacional, Pasto y La Equidad.



Los antioqueños enfrentaron a Juan Aurich y le ganaron en los dos partidos. El de ida, que fue de local, ganó 3-0 y en la vuelta lo superó por 2-3 y clasificó.



Copa Suramericana 2014: no hubo debutantes, pues los clasificados fueron Nacional, Cali, Millonarios y Águilas Doradas (ahora Rionegro Águilas).



Copa Suramericana 2015: no hubo debutantes, pues los clasificados fueron Tolima, Santa Fe, Águilas Doradas y Junior.



Copa Suramericana 2016: no hubo debutantes, pues los clasificados fueron Santa Fe, Junior, Nacional, Medellín y Tolima.



Copa Suramericana 2017: debutó Patriotas. También clasificaron Tolima, La Equidad y Rionegro Águilas.



Los lanceros jugaron contra Everton y perdieron 1-0 en el juego de ida. Pero en la vuelta aprovecharon su localía y también ganaron 1-0. Desde el lanzamiento desde el punto penalti, el equipo colombiano ganó 4-3 y lograron la clasificación.