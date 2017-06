DIM falló en defensa y cayó 3-1 en visita a Racing en la Suramericana

Deportivo Independiente Medellín debutó este jueves en la Copa Suramericana-2017 en su visita a Racing, de Argentina. El cuadro colombiano cayó 3-1 con el conjunto azul y blanco. Los errores en defensa les costaron caro al 'rojo de la montaña'.

El ‘poderoso’ no comenzó de la mejor forma el compromiso en el estadio Presidente Perón, el ‘Cilindro’, se le vio muy falto de ritmo y eso lo supo aprovechar el conjunto local. La ‘academia’ le apostó al juego por las bandas para complicarlos: Iván Pillud y Matías Zaracho, un problema para los zagueros del cuadro colombiano.

Los primeros minutos fueron de los hombres de Diego Cocca: la pelota quieta también fue un arma de Racing y así fue como llegó la primera anotación del partido. Centro de esquina de Marcos Acuña y en el primer palo cabeceó Miguel Barbieri, quien aprovechó la mala salida del portero David González.

Los azules no pararon ahí y siguieron complicando al DIM, que no se hallaba en la cancha. Los hombres de Juan José Peláez perdían en los rebotes, no daban más de tres toques con el balón.

El segundo tanto de Racing llegó al minuto 24. Mal saque del golero González y la pelota la cabeceó Maximiliano Cuadra, ésta le quedó a Brian Fernández, quien había ingreso minutos antes por el lesionado Lautaro Martínez, y decretó el 2-0 con un remate cruzado.

Tras los dos goles del conjunto argentino, Medellín intentó reaccionar y logró llegar al pórtico de Gastón Gómez. Fue en el minuto 35 cuando Édinson Toloza, quien hacía su debut con el rojo antioqueño, sacó un potente remate que sacó el guardameta de la ‘academia’.

Minutos más tarde también la tuvo Toloza, quien tras una pared con Valentín Viola, remató al arco pero Gómez se quedó con la esférica. Antes de que se acabara la primera etapa en el ‘Cilindro’, Luis Carlos Arias, de tiro, libre, por poco descuenta. Sin embargo, Gastón Gómez se estiró para negarle el tanto al lateral.

En los segundos 45 minutos, el partido fue más abierto y el DIM propuso un poco más en busca del descuento y logró de forma rápida. Toloza, ‘guapeando’ con los zagueros de Racing, remató para el 2-1 parcial.

La posesión del balón fue más repartida, pero Racing con más claridad a la hora de jugar a la ofensiva. Cuadra y Fernández tuvieron para aumentar la cuenta, pero sus opciones pasaron cerca a la portería de González.

Pero los de Cocca lograron anotar una nueva diana. Esta vez, el encargado de vencer a González fue Marcos Acuña. El marcador estaba 3-1 en 11 minutos. DIM lo intentó en busca de otro gol, pero careció de profundidad.

El resultado se mantuvo 3-1 hasta el final, el conjunto paisa debe mejorar para la vuelta el próximo 27 de julio en el Atanasio Girardot.

Síntesis

3. Racing Club: Gastón Gómez; Iván Pillud, Sergio Vittor, Miguel Barbieri y Leandro Grimi; Diego González, Lucíano Aued y Marcos Acuña (m.92, Brian Mansilla); Matias Zaracho; Pablo Cuadra (m.87, Ricardo Noir) y Lautaro Martínez (m.13, Brian Fernández).

D.T: Diego Cocca.

1. Independiente Medellín: David González; Andrés Mosquera, Hernán Pertuz, Juan Carlos Saiz y Carlos Valencia (m.73, Hernán Hechalar); Didier Moreno, Jonathan Lopera (m.22, John Hernández), Luis Arias y Cristian Marrugo; Édinson Toloza y Valentín Viola (m.81, Leonardo Castro).

D.T.: Juan Peláez.

Goles: 1-0, m.15: Miguel Barbieri. 2-0, m.25: Brian Fernández. 2-1, m.46: Édinson Toloza. 3-1, m.56: Marcos Acuña.

Árbitro: el brasileño Anderson Daronco amonestó a Pillud, Grimi, Mosquera, Valencia, Marrugo y John Hernández. Incidencias: Partido de ida por la segunda fase de la Copa Suramericana jugado en el estadio Presidente Perón, el 'Cilindro', de Buenos Aires

Redacción Futbolred