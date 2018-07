'Espero que vengan muchos resultados positivos en Millonarios': Hauche

Millonarios cumplió con su primer entrenamiento en Paraguay de cara al partido contra General Díaz, por Copa Suramericana, que será este jueves a las 7:45 p.m.

"Sabemos las condiciones de los equipos paraguayos, que son buenos en el juego aéreo y son aguerridos en lo físico, pero nosotros también nos preparamos para ello", comentó Gabriel Hauche.



El experimentado delantero argentino es uno de los futbolistas que mostró mejor nivel en el duelo de Liga y seguramente repetirá titularidad en el encuentro en Asunción.



VIDEO | Primer gol de Millonario, debut de Hauche con gol, y gran jugada entre Juan Camilo Salazar, Ayron y Macalister. pic.twitter.com/mJEs5tt8yB — Millonarios FC (@InformacionMFC) 23 de julio de 2018

"Siento que en el partido fui de menos a más. Creo que me costó entrar en el juego, pero mis compañeros me mostraron todo su apoyo y eso fue importante", añadió Hauche.



También expresó su felicidad por reencontrarse con Miguel Russo, un entrenador que le dio la confianza en Racing y que ahora en Millonarios también parece tener plena fe en sus capacidades.



"Me siento contento en todo sentido. Todo el equipo me ha hecho sentir bien y espero que vengan muchos resultados positivos. Ahora solo queda preparar lo que se viene para seguir demostrando", finalizó.