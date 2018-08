El lamentable historial del Deportivo Cali en la altura de La Paz

Este jueves, en el Estadio Hernando Siles, Deportivo Cali enfrentará a Bolívar por el partido de vuelta, de la segunda fase de la Copa Suramericana. Los azucareros tienen una ventaja de 4 goles, tras el juego de locales, pero los espera la inclemente altura de La Paz, ciudad en la que nunca han salido victoriosos.

La primera visita del equipo vallecaucano a La Paz fue en mayo de 1977, por la primera fase de la Copa Libertadores. Bolivar lo recibió en el Estadio Libertador sobre los 3,640 metros de altura de la capital boliviana y le encajó 3 goles, convertidos por Jaime Rimazza, Ricardo Troncone y un autogol de Óscar Muñoz. Cali no atravesó la meta de los locales en ninguna ocasión.



Diez años más tarde, también en fase de grupos, de la Copa Libertadores 1987, los azucareros regresaron a la urbe andina, pero esta vez el enfrentamiento fue en el Estadio Hernando Siles contra The Strongest. Los locales se impusieron 2-1, con goles de Germán Panichelli y el descuento del Cali lo anotó Armando Osma.



Hasta el 2004, los verdiblancos regresaron a La Paz para otro encuentro por la primera fase de la Libertadores. Bolívar los venció por la mínima diferencia con un tanto de José Castillo.



La peor derrota del Deportivo Cali en la capital boliviana se dio en 2016. El equipo de Fernando 'El Pecoso' Castro visitó nuevamente a Los Celestes por el Grupo 3 de la Copa Libertadores y cayó humillado 5-0, con triplete de Juan Arce y goles de José Luis Capdevila y Rudy Cardozo, respectivamente.



Por ahora, , tras el partido de ida, los vallecaucanos tienen una abultada ventaja 4-0 sobre Bolívar, por la segunda fase de la Copa Suramericana, pero no se confían, puesto que los espera una despiadada ciudad, que jamás les ha dado una chance de celebrar.