‘Cuando cometes errores y no concretas, pierdes’: Ismael Rescalvo

El poderoso no pudo marcar diferencia en su visita a Villa Elisa, donde cayó 2-0 frente al paraguayo Sol de América. La falta de definición los privó en conseguir aunque sea un gol que les permitiera llegar con algo más que la derrota a tierras antioqueñas. Al final del partido, el técnico Ismael Rescalvo analizó el duelo y lo que viene, en un mes cuando se juegue la vuelta en el Atanasio.

“Cometimos muchos errores que al final nos cuestan, en el primer tiempo perdimos el balón que luego nos costó en una falta cerca al área y luego nos costó estar bien. En el segundo tiempo quisimos salir con mayor intensidad, ganar los duelos e intentar tener más el balón. Luego nos marcan ese segundo gol que fue producto de errores nuestros. A partir de ahí comenzamos a llegar, tener opciones de gol pero no pudimos concretar”, comentó Rescalvo.



Sobre lo que pasó en el encuentro, el español aseguró que “nos faltó efectividad, tuvimos seis opciones de gol y no las pudimos concretar, ellos en dos pudieron marcar dos goles. Cuando cometes errores y no concretas, lo más probable es que pierdas”.



En cuanto el equipo danzarín, para Rescalvo “no tuve la sensación que nos haya superado el rival, en gran parte del partido tuvimos ocasiones, ellos en el primer tiempo tuvieron algunas pero sin tener un claro control del partido. En la segunda mitad logramos controlar la pelota, generado opciones, pero no las pudimos concretar”, acotó.



Pensando en el encuentro de vuelta, para el estratega es posible una remontada. “Espero que podamos revertir esta serie, somos un equipo que estamos capacitados para darle vuelta a la eliminatoria. En el segundo tiempo, demostramos que somos un equipo con muchas cualidades para lograr los resultados. Con nuestro estadio y nuestra gente, podremos ser más efectivos y conseguir el resultado”, sustentó.



Además, “ojalá lo pudiéramos jugar la semana que viene, pero nos toca esperar un mes, ahora nos queda centrarnos en el torneo local, conseguir la clasificación y afrontar con muchas ganas el partido de vuelta, ser más efectivos y poderle dar la vuelta al marcador”.



Finalmente, descartó que las condiciones climáticas hayan complicado la actuación de su equipo. “Estamos acostumbrados en Colombia a jugar en distintos climas y con mucha humedad. Para nosotros no es excusa, creo que el equipo hizo un primer tiempo que no fue acorde a lo que somos y en el segundo tiempo fuimos mucho más de lo que somos capaces”.



Redacción Futbolred

Medellín