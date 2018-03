'Podrían haber variantes para enfrentar a Defensa y Justicia': Da Silva

Luego de la derrota en Bogotá por 3-1 frente a Millonarios, el conjunto escarlata realizó su práctica pensando en Defensa y Justicia, partido que tendrá este jueves por la vuelta de la Copa Suramericana. El rojo de Cali va arriba en la serie por 0-1.



Jorge 'Polilla' Da Silva ha estado estudiando a su rival, al que ya le ganó en Argentina por 0-1 con gol de Cristian Borja. Además, el DT charrúa deberá buscar alternativas para cometer los errores que tuvo contra Millonarios.



"Tengo el vídeo del ultimo partido de Defensa y Justicia, debemos estar muy concentrados en defensa y salir a marcar un gol rápido para estar tranquilos", inició manifestando 'Polilla'.



Con respecto a la actuación de algunos jugadores durante los últimos compromisos. el técnico escarlata expresó, "de pronto vamos a tener variantes para el jueves pero no lo he decidido”. Con referencia a la ausencia del lateral, Juan Camilo Ángulo, durante la práctica de este martes manifestó,” vamos a esperar a Juan Camilo, que no pudo entrenar hoy y mirar con qué nómina nos va mejor".



Durante los últimos días, en la capital del Valle del Cauca, se ha especulado que en la plantilla roja existen brotes de indisciplina, a lo que el charrúa explicó, "este grupo no tiene indisciplina, además, el grupo es muy unido, acá lo que hemos destacado es el comportamiento y nunca he tenido ningún tipo de comentario adverso de ello, si llegara a comprobar este hecho, en su momento se tomarán las medidas necesarias”.



"Cuando se habló de responsabilidades es en la cancha, en el manejo de los partidos pero nada extra futbolístico", dijo Da Silva sobre las responsabilidades que debe de tener cada uno de los jugadores dentro del terreno de juego.



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred

Cali

Twitter: @BernardiFutbol