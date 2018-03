'Vos podés perder, pero no de esta manera, sin entregarte en la cancha': 'Polilla'

Este jueves, América jugó uno de los peores partidos en la era de Jorge ‘Polilla’ Da Silva y perdió 0–3, en la Copa Suramericana, de la que ya quedó eliminado.



"Defraudamos a la gente que nos apoyó durante todo el partido, ahora es donde debemos estar más unidos que nunca y revertir esto", dijo el entrenador uruguayo.

De igual forma, ‘Polilla’ reconoció el mal momento por el que atraviesa el equipo, pues en tres partidos recibió ocho goles, además de lo inferiores que se vieron sus jugadores en el terreno de juego.



"Es un momento difícil, hemos bajado mucho en lo colectivo e individual, no tuvimos respuesta. Encontrar razones no es sencillo, creo que el equipo que inició la temporada nos daba otra tranquilidad, pero fuimos bajando y frente a los resultados adversos no he encontrado la respuesta ", dijo sobre la actualidad futbolística del conjunto rojo de Cali.



Además, el técnico charrúa se refirió a la actitud que vio en el campo de juego por parte de sus dirigidos y expresó que "vos podés perder, pero no de esta manera, sin entregarte en la cancha. Sigo fuerte y creyendo en el grupo que tengo, lógicamente debemos analizar lo que ha pasado en los últimos partidos”.



Sin embargo, el entrenador manifestó su compromiso con el plantel y con la institución, con la que estuvo cerca de llegar a la final en el anterior semestre.



"Yo vine al América a ayudar y me voy el día que no encuentre respuesta en los jugadores o hasta que me dé cuenta que es imposible", acotó.



Finalmente, habló sobre el cambio de Kevin Ramírez y expresó que “me lo pidió él porque tenía una molestia".



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred

Cali.

Twitter: @BernardiFutbol.