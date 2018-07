Junior y sus fortalezas para sobrepasar a Lanús en el Metropolitano

Junior jugará este martes en su casa la oportunidad de seguir en la Copa Suramerica. A las 7:45 p.m., el equipo barranquillero recibirá a Lanús para el juego de vuelta. Con el 1-0 conseguido por el equipo argentino en el duelo de ida, la situación para los colombianos está cuesta arriba, pero ellos confían en recuperar su mejor desempeño.

“En algunas cosas necesitamos seguir mejorando. No queremos un equipo que solamente amenace sino que tenga eficacia. Teniendo en cuenta que está iniciando el semestre me voy tranquilo”, dijo Julio Comesaña en la última rueda de prensa.



Y es que su equipo en los dos partidos disputados (Lanús y Bucaramanga) ha disputado la posesión del esférico con sus rivales de igual a igual. En ambos encuentros terminó con un porcentaje mayor a su rival, lo que no lo deja en condiciones inferiores para desarrollar su buen fútbol.



Las falencias a mejorar para este duelo es la efectividad de cara al arco rival. Contra Lanús intentó 10 disparos, pero solo cinco terminaron bajo los tres palos, mientras que frente al leopardo lo buscó en seis oportunidades y solo tres fueron al arco del guardameta James Aguirre.



El sector izquierdo, hasta el momento, ha sido el predilecto para atacar. Contra el equipo granate en la Suramericana, Luis Díaz demostró sus buenas condiciones y será una vez más fundamental que aproveche su velocidad para sobreponerse a los férreos defensas argentinos.



El último partido de Junior contra un equipo argentino en su casa fue el 2 de mayo, contra Boca Juniors con un empate por 1-1. Luis Carlos Ruíz anotó gol y un autogol. Antes de aquel encuentro, en el 2017, el ‘Tiburón’ venció a Atlético Tucumán en su casa por 1-0.