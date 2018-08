Liga de Quito se llevó la ventaja en Suramericana: superó 1-0 al Cali

Liga Deportiva Universitaria de Quitó derrotó 1-0 al Deportivo Cali, en el compromiso de ida de los octavos de final de la Copa Suramericana, disputado este miércoles en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, donde los locales aprovecharon un error defensivo para pegar primero en la intención de avanzar a la siguiente ronda.



Partido intenso en el comienzo, con dos equipos con esquemas similares: cuatro defensas, dos recuperadores, tres mediocampistas y un delantero. Como era de esperarse, Liga salió con ímpetu a tratar de asegurar la victoria, con el consabido trabajo de sus volantes externos y Jhojan Julio tuvo un remate que salvó el arquero Pablo Mina. Sin embargo, el Cali también produjo importantes llegadas y mereció más, sobre todo por lo hecho en el complemento.



Jhojan Julio llevaba mucho riesgo por la izquierda, junto a Aníbal Chalá y Gastón Rodríguez, buscando siempre la espalda de Daniel Giraldo. Aunque el Cali se sacudió y a los 8 minutos tuvo su primera aproximación con un servicio de Sand desde la izquierda, pero el suave remate de Didier Delgado quedó en las manos del arquero Gabbarini.



A los 14, Liga volvió a tener un balón en el área tras un rebote y Gastón Rodríguez mandó el balón por encima. Benedetti se animó a ensayar un disparo, pero lamentablemente se fue desviado. En el promedio de la primera parte el Cali se tomó confianza y tocó la pelota con suficiencia, repartiendo juego por todos los sectores de Cali, obligando al cuadro ecuatoriano a verlo tocar. En una de esas acciones Delgado tiró el centro por derecha y ‘Pepe’ Sand no alcanzó a cabecear, a los 21 minutos.



Lamentablemente para los intereses verdiblancos, a los 22 minutos el uruguayo Gastón Rodríguez desbordó por la derecha, dejó atrás a Andrés Pérez, se fue hasta el fondo y metió el centro atrás, el balón pegó en Danny Rosero, quien no pudo despejar, y Ánderson Julio tomó el rebote para vencer arriba a Mina. El 1-0 como cuenta de cobro de un nuevo error defensivo.



A los 32, Nicolás Benedetti mandó un servicio a la derecha del área y Sand no pudo recepcionar con pierna ídem. En el cierre de la primera parte, Julio Anangonó, que no había tenido contacto con el esférico, recibió habilitación de Ánderson Julio y definió muy arriba.



El técnico Gerardo Pelusso se la jugó toda desde el inicio del segundo tiempo, incluyó a Macnelly Torres por el lateral derecho Daniel Giraldo. El cambio les dio luces a los visitantes, pero después Benedetti se ganó una amarilla por falta sobre Orejuela en la mitad de la cancha y su rendimiento no fue el mejor.



Matías Cabrera salió mal con un balón y Liga llegó con peligro, pero afortunadamente Mina evitó el segundo de LDU. Sand recibió un pase de Orejuela en la salida de atrás, pero prefirió rematar rastrero y se perdió una buena opción para el equipo colombiano. A los 11 y a los 26 Anangonó no pudo conectar dos cabezazos en el área de Mina, mientras que Benedetti tampoco remató con seguridad en una oportunidad clara a pase de Mosquera. Por justicia debió ser un empate, pero nuevamente faltó contundencia en el cuadro vallecaucano en las ocasiones en que pisó el área adversaria.



A un minuto para la conclusión del encuentro, Jonathan Borja remató frontal al arco de Mina, quien metió su mano derecha y el balón pegó en la base del palo derecho, salvándose el Cali del segundo. Con la estrecha diferencia, el conjunto caleño regresaba esta misma noche en vuelo chárter a la ciudad para preparar el partido de Liga Águila II ante Rionegro el próximo sábado de visitante. El juego de vuelta de la Suramericana sería entre el 18 y el 20 de septiembre, en el estadio de Palmaseca.