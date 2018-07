Los inhabilitados para Suramericana: refuerzos que no podrán jugar

Terminó el Mundial y rápidamente empezarán los torneos locales, como la Copa Suramericana. Este martes, Junior de Barranquilla será el equipo colombiano que iniciará el torneo enfrentando a Lanús, a las 7:45 p.m. en Argentina. Sin embargo, hay futbolistas que son refuerzos en los clubes colombianos que van a jugar, Santa Fe, Junior y Cali, que no podrán jugar el torneo por estar inscritos con otro equipo. El campeonato también lo jugará Millonarios, que tiene a todos sus futbolistas habilitados para este.

De primera mano está el conjunto de Barranquilla, que juega este martes y tiene dos jugadores inhabilitados. Éder Castañeda es nuevo refuerzo del cuadro rojiblanco, pero no podrá disputar la Suramericana debido a que fue inscrito a inicio de año por América de Cali, que, apesar de no jugar, hace parte de la lista de los escarlatas.



En los tiburones también está Leiner Escalante. El jugador estaba a préstamo en Jaguares y regresó al club de Barranquilla, pero no podrá disputar el torneo debido a que fue inscrito con la escuadra de Córdoba a inicio de año, en Suramericana. Sin embargo, no se ha confirmado si Escalante se va a quedar en Junior o va a salir cedido a algún otro club.



En Santa Fe también está la llegada del delantero Carmelo Valencia. El atacante jugó parte primer semestre en América de Cali y fue inscrito para el torneo, pues además jugó contra Defensa y Justicia en el conjunto escarlata. Valencia no viajó a Uruguay con el plantel capitalino, que enfrentará a Rampla Juniors este jueves.



Finalmente, Juan Camilo Angulo fue el de gran impacto, pues jugó en América de Cali y fue inscrito por los diablos en Suramericana, pero ahora defiende los colores del rival de patio: Deportivo Cali. El conjunto de Gerardo Pelusso tiene en su plantilla al futbolista, pero no lo podrá usar este miércoles contra Bolívar.



Por otro lado, Millonarios también está presente en la Copa Suramericana, pero tiene a todos sus jugadores habilitados para jugar el torneo, más allá de las lesiones o problemas físicos que afecten.