Millonarios visita al modesto General Díaz con la ambición de sumar

El General Díaz paraguayo, con nuevo técnico tras la incorporación de Aldo Bobadilla, recibe este jueves en Asunción al colombiano

Millonarios, que debuta en esta segunda fase de la Copa Sudamericana tras ser eliminado en la de grupos de la Libertadores.

General Díaz llega a este duelo de ida tras un flojo comienzo en el Clausura local, con dos empates en dos partidos, pero con la novedad de la llegada de Bobadilla, que se estrena en ese encuentro con las "Águilas de Luque".



Bobadilla, que sustituye a Florencio Villalba, fichó el domingo tras su salida un día antes de Libertad, cuya directiva no le perdonó el 2-3 que encajó contra Sportivo Luqueño en la primera fecha del Clausura. Será la tercera temporada de Bobadilla en el equipo, que frente a Millonarios presentará tres unidades respecto al plantel de la primera fase de ka Sudamericana: Richard Prieto por Diego Godoy, Blas Cáceres por Ángel Orué y Ángel Benítez por Eric Ramos.



Tendrán enfrente a un Millonarios con hambre de competición tras quedar apartados de la Libertadores, pese a que en el último partido derrotaron al líder de su grupo, el brasileño Corinthians.



Los colombianos se muestran satisfechos de su juego en la liga local, donde el fin de semana empataron a dos goles frente a Chicó, pero gozaron de numerosas ocasiones para imponerse en el marcador e incluso fallaron un penalti.



No obstante, los de Miguel Ángel Russo, que llegaron a Paraguay el lunes, contarán con la ausencia de Jhon Duque que fue sancionado, Christián Huérfano, que últimamente no aparece en los planes del técnico argentino y Óscar Barreo, recién incorporado al plantel.



Alineaciones probables



General Díaz: Diego Barreto; Diego Vera, David Villalba, Ángel Vera y Alexis Fernández; Blas Cáceres, Rubén Ríos, Ángel Benítez y Estiven Moreira; Enrique Borja y Richard Prieto. Entrenador: Aldo Bobadilla



Millonarios: Wuilker Faríñez; Jair Palacios, Matías de los Santos, Andrés Cadavid y Felipe Banguero; Cristian Marrugo; Gabriel Hauche, Henry Rojas, Mackalister Silva y Juan Salazar; Ayron del Valle. Entrenador: Miguel Ángel Russo



Árbitro: Gery Vargas (BOL)

Estadio: Defensores del Chaco

Hora: 7:45 p.m.