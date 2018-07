‘La diferencia es importante, pero la serie no está cerrada’: Pelusso

En la rueda de prensa posterior al triunfo 4-0 del Deportivo Cali sobre Bolívar en el partido de ida de la segunda ronda de la Copa Suramericana, realizado la noche del miércoles en Palmaseca, los técnicos de ambos equipos reconocieron la superioridad azucarera, al igual que el volante Nicolás Benedetti y el defensor Pedro Pedroza.

El estratega azucarero, Gerardo Pelusso, señaló: “Los futbolistas han hecho un esfuerzo muy grande, hoy era una final más para nosotros, felicito a mis jugadores, hemos estado concentrado 17 días, dejando familia y amigos a un lado, pero la entrega fue formidable. Anoche (el martes) escuché unas palabras de Alfredo Arias que me parecieron muy sabias, hablando de que no han tenido tiempo, ellos comenzaron a entrenar después de nosotros y todo eso se vio, llegaron al partido en desventaja, pero de aquí a la vuelta van a pasar 15 días y tal vez lleguen mejor parados. La diferencia es muy importante, pero no está cerrado el resultado, va a ser muy difícil jugar en la Paz”.



Pelusso agregó que “es una características de los equipos de Alfredo Arias, juegan muy bien al fútbol, pero le faltó tiempo, cuando el Cali tuvo la posibilidad de una presión alta lo hizo y todos corrieron fueron a marcar hasta al arquero contrario, cuando eso ocurre, los resultados son más factibles. Hubo una conexión futbolística que a mí me encantó”.



Sobre las buenas asociaciones vistas en la cancha y la posibilidad latente de la salida de Nicolás Benedetti, dijo: “Cuando hay grandes jugadores es más fácil jugar bien a la pelota, ‘Nico’ se podría en cualquier momento, hay gente que lo vino a ver, si yo fuera del Parma me lo llevaba de una para Europa. Cuando los jugadores jóvenes están actuando bien hay que venderlos, es la forma de sostener los clubes. John Jáner (Lucumí) recién fue vendido recientemente y allí vienen otros jugadores”.



Otro valor destacado en el cuadro azucarero fue Nicolás Benedetti, quien señaló sobre su presión al arquero rival en el primer gol: “En esas acciones trato de siempre desconfiar, seguí adelante y así llegó nuestra primera anotación, Bolívar sabe jugar a la pelota, pero nosotros fuimos importantes en la tenencia, fue un justo resultado”.



Del buen debut del uruguayo Cabrera sostuvo: “Matías hizo un gran partido, ha venido a aportarnos su granito de arena, y así como lo hago con otros compañeros trato de empezar a hacer una sociedad con él, también llegó Macnelly y tenemos mucho talento en este equipo”. De igual forma, aclaró que a pesar de su inminente salida al exterior está tranquilo: “Tarde o temprano llegará una buena oferta para mí, pero mientras tanto sigo aportándole al Deportivo Cali”.



Por su parte, Alfredo Arias, técnico de Bolívar, manifestó: “El Cali nos superó bien, nosotros intentamos con los cambios, Riquelme tuvo tres chances a espaldas de los zagueros y nos los pudimos concretar. Ahora hay que levantar el ánimo y buscar que el equipo tenga me nos errores en cancha. Tengo un plantel humano muy fuerte, ahora hay que preparamos para el torneo local y la vuelta de Copa Suramericana”.



Sobre la jugada infortunada del guardameta Fernando Laforia sostuvo: “El gol es el que abre los partidos, de un lado o para el otro, y el gol llegó lamentablemente en un error de nuestro arquero, que estaba debutando con nosotros, al final del primer tiempo y al comienzo del segundo el Cali encuentra los goles, tuvo jugadores que estuvieron muy bien, que nos desbordaron y nosotros no fuimos capaces de contener, nos falta recuperar a varios elementos cuando lleguemos a Bolivia”.



Sobre la vuelta en La Paz afirmo: “En los próximos 90 minutos debemos tener otras convicciones en la cancha para no cometer los mismos errores, los cambios hoy fueron hacia adelante, la idea era que la diferencia fuera estrecha y tuvimos chances. Cali atacó bien, fue justo ganador, pero los 90 minutos que faltan nos dirán si éramos merecedores a seguir con vida”.



Entre tanto, el defensor Pedro Pedraza manifestó: “Nosotros trabajamos bien en el inicio del partido, cometimos un error, nos hacen un gol que cambió todo, pero creo que el equipo estaba haciendo las cosas de buena forma. Tenemos mucho qué mejorar y sé que el profe va a trabajar en esos errores”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces