El Cali buscará una buena ventaja frente a Bolívar en el Palmaseca

Lograr una victoria por una buena diferencia de goles es la consigna del Deportivo Cali en su estadio de Palmaseca este miércoles (7:45 p.m.), en el partido de vuelta de la segunda fase de la Copa Suramericana, frente al Bolívar, de Bolivia.

Para nadie es un secreto las dificultades que deben sortear los visitantes cuando actúan en la altura de la Paz, a más de 3.600 metros, sumado a que los últimos resultados en esa ciudad no han favorecido al conjunto vallecaucano.



En este caso ambos equipos llegan con pocos partidos de pretemporada, el Cali tras ganar un cuadrangular amistoso en Pereira, en el que participaron los representantes del Eje Cafetero, mientras los celestes de Bolivia cayeron 2-1 en un partido de preparación con Olimpia y estrenan técnico: el uruguayo Alfredo Arias, quien todavía no completa un mes al frente de ‘La Academia’, pero que guarda respeto por su colega y compatriota Gerardo Pelusso, lo que quiere decir que será un duelo de “viejos conocidos” desde el banco.



Deportivo Cali no podrá contar con uno de sus refuerzos, el lateral derecho Juan Camilo Angulo, quien jugó con América la primera ronda; el volante uruguayo Matías Cabrera sí será de la partida, mientras se espera que otra de sus nuevas caras, el volante barranquillero Macnelly Torres vaya tomando la forma física ideal, aunque no se descarta que esté en la planilla como suplente. Otra ausencia obligada es la del lateral izquierdo Jeison Angulo, que se lesionó del quinto metatarsiano en el amistoso frente al Quindío –tendrá un mes de baja- y en su lugar irá Darwin Andrade.



Como dato, este será el cuarto choque entre Cali y Bolívar, los tres anteriores por la Copa Libertadores. En 1977 ganaron los bolivianos 3-0 en Tembladerani, mientras que el Cali obtuvo el mismo resultado en el juego de vuelta. En 2004, los azucaros se impusieron 3-1 en el Pascual Guerrero 3-1, pero perdieron 1-0 en La Paz, y en 2016, Bolívar consiguió un estruendoso 5-0 como local y empató 1-1 en el estadio de Palmaseca.



El volante Andrés Pérez, titular y anotador del primer gol el pasado domingo en el triunfo del Cali 2-1 sobre el Deportivo Pereira, afirmó que “venimos en preparación con miras al partido con Bolívar y esperamos que sea una buena presentación”.



Gerardo Pelusso, técnico del Cali, afirmó en rueda de prensa que “el primer partido de la temporada es una incógnita, la preparación creo que fue buena, jugamos seis partidos y cómo se va a comportar el equipo es un gran interrogante, esperamos que la respuesta sea la mejor. En la primera fecha de partidos oficiales uno no sabe con qué se va a encontrar, estamos satisfechos porque hemos hecho una buena preparación y ahora lo importante son los puntos. A Bolívar lo conocemos, al igual que a su entrenador”.



También confirmó la incapacidad de Jieson Angulo: “Kevin Balanta tuvo un problema en los primeros partidos que afrontamos de pretemporada, tuvo su atención y ya está con el equipo, el caso de Jeison Angulo es diferente, está en recuperación y será baja un mes”.



Por su parte, el mediocampista charrúa Matías Cabrera dijo que: “De Bolívar sé que tiene un técnico Uruguayo y cómo juega. Hoy estuvimos viendo el equipo y trabajando en potenciar nuestras virtudes, creemos que estamos preparados para el partido”.



En la mañana de este martes el defensor central Juan Sebastián Quintero realizó su primer entrenamiento con el grupo y lo más seguro es que se quede. Pelusso señaló que “en el caso de Quintero es muy claro, era un jugador del equipo que estaba a préstamo, en la medida que revise la situación contractual con el club es un jugador que podría estar”.



Por los del visitante, que el martes en la tarde realizaba el reconocimiento de la cancha, su técnico, Alfredo Arias, viene de dirigir al Emelec, de Ecuador, club en el que estuvo hasta mayo. El conjunto boliviano quedó eliminado en la ronda de grupos de la Copa Libertadores y tampoco hilvanó una buena campaña en el Apertura de su país. El cupo en la Suramericana lo obtuvo al terminar tercero en el Grupo B de la Copa Libertadores con 8 puntos y -3 en la diferencia de gol, debajo de Atlético Nacional y Colo Colo, con apenas un punto por encima de Delfín, de Ecuador.



El defensor Ronald Raldes, afirmó que “el grupo ha trabajado muy bien, se nota la dinámica y el sacrificio. Estos partidos de ida y vuelta los tenemos que jugar de forma inteligente”.



“Me siento muy bien, me falta un poco para llegar al 100%. Trabajamos muy bien para llegar a este partido, que es nuestro gran objetivo. Estamos tranquilos y confiados en nuestro trabajo”, sostuvo el arquero uruguayo Fernando Laforia.



En su más reciente salida, en la que, según los comentaristas argentinos hizo una buena presentación, Bolívar perdió 2-1 ante Olimpia de Paraguay, en encuentro amistoso internacional realizado el domingo 8 de julio en el estadio Tomás Ducó, de Buenos Aires, y el descuento fue del atacante español Juan Callejón, de tiro libre. Ese día la defensa boliviana se vio muy comprometida por sus desconcentraciones.



El juego de vuelta de la Suramericana entre verdiblancos y celestes será en el Estadio Hernando Siles Suazo, de La Paz, el 2 de agosto.



Formaciones probables:



Deportivo Cali: Camilo Vargas; Daniel Giraldo, Danny Rosero, Ezequiel Palomeque, Darwin Andrade; Andrés Pérez (Didier Delgado), Matías Cabrera, Kevin Balanta, Nicolás Benedetti John Mosquera; y José Sand.

DT: Gerardo Pelusso



Bolívar: Fernando Laforia; Edemir Rodríguez, Ronald Eguino, Pablo Pedraza; Erwin Saavedra, Hernán Rodríguez, Martín Smedberg, Enrique Flores (Pedro Azogue), Felipe Rodríguez; William Ferreira y Juan Miguel Callejón.

DT: Alfredo Arias



Árbitro: Fernando Espinoza (Argentina)



Asistentes: Gustavo Rossi (Argentina) y Maximiliano Del Yesso (Argentina)



Hora: 7:45 p.m.



Estadio del Deportivo Cali





Marco Antonio Garcés

Corresponsal futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces