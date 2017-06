'Quiero un equipo corto y que cubra las espaldas': Juan José Peláez

El objetivo del Deportivo Independiente Medellín en la Copa Suramericana, es claro: lograr un buen resultado en la visita a Racing en el emblemático Cilindro, de Avellaneda, para cerrar la segunda fase del certamen internacional en el estadio Atanasio Girardot y con el aliento de la hinchada.

Este martes, el plantel de la escuadra antioqueña se entrenó en el predio de Boca Juniors y siguió afinando detalles para el estreno en el torneo continental, en el que Juan José Peláez y sus colaboradores aspiran a debutar con marcador positivo y dejando una imagen favorable, a pesar del poco tiempo de pretemporada.

“Estamos crudos. Son pocos días (de trabajo) y hay posiciones donde estamos más débiles que en otras, pero vamos a tratar que la actitud y las pequeñas sociedades defensivas nos ayuden con esas deficiencias individuales. Quiero un equipo corto y que sepa cubrir las espaldas”, dijo el timonel.

El director técnico dio en un ejemplo de su idea: ante la ausencia por lesión de Luis Tipton y la de Sebastián Macías pues avanza con el proceso de recuperación de una intervención en la rodilla, Luis Carlos Arias sería otra vez lateral izquierdo, tal y como lo hizo el semestre anterior con Luis Zubeldía.

“A Luis Carlos tiene que estarle cerca el defensor central, el volante y el delantero de ese lado para que no tenga que esforzarse solo contra dos o tres jugadores. Es delicado no haber tenido competencia, pero no es un problema sino un reto”, agregó Peláez, quien ratificó su apoyo a Carlos Valencia.

El deportista no es del agrado de un amplio sector de la afición, sin embargo, el estratega paisa aseguró que en los entrenamientos vio una cara del vallecaucano que le gustó y que espera que muestre cuando tenga la oportunidad de ser titular para ganarse la confianza de los seguidores.

“A Valencia lo veo aplomado, serio, preocupado por sus obligaciones defensivas y con el balón me gusta mucho porque puede iniciar el juego. Por el otro lado estamos algo cojos y vamos a ver cómo suplimos eso, pero Édinson Toloza nos da juego largo y abierto. John Hernández también porque cumple la función de doble 5 u 8 por fuera. Hernán Hechalar la está entendiendo por derecha para hacer diagonales hacia adentro”, aseveró.

En cuanto a la continuidad de Juan Fernando Quintero y Juan Fernando Caicedo, el DT aclaró que en el caso del delantero depende del deseo personal de seguir en el ‘poderoso’ u optar por una de las propuestas del exterior, mientras que el tema del volante está casi que descartado por la suma que implicaría mantenerlo y la proyección internacional del habilidoso 10.

“Lo de Quintero parece imposible. Hablé en estos días con él y está motivado para ir afuera. Lo declararon ‘jugador franquicia’ y el factor económico pesa mucho. Lo ideal es que no dependamos de un jugador, que todos se comprometan en lo defensivo y ofensivo”, concluyó.

Juliana Sosa Góngora

Corresponsal Futbolred

Medellín

En Twitter: @julysosag