Otra vez, Millonarios desperdició la ventaja: 1-1 contra General Díaz

Este jueves en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, Millonarios empató 1-1 con General Díaz, en el partido de ida por la segunda fase de la Copa Suramericana 2018. Un partido cerrado, en el que sobresalieron los talentos individuales, le dio un empate favorable a los embajadores, quienes recibirán el próximo 15 de agosto al conjunto guaraní, para el partido de vuelta en el Estadio el Campín.

Con los embajadores vistiendo una inusual camiseta naranja y las águilas con su habitual color blanco, los equipos salieron al césped de un escenario con una reducida asistencia. Millonarios inició con Ayron del Valle en la punta y el argentino Gabriel Hauche, quien viene de marcar en su debut en la Liga colombiana. Mientras que los paraguayos arrancaron con sus figuras, Enrique Borja y Darío Ocampo.



El equipo azul, esta noche de naranja, se adueñó de la pelota en los primeros minutos, intentando encontrar espacios por la banda derecha comandada por Jair Palacios. Igualmente Macalister Silva y Henry Rojas empezaron a armar juego desde la mitad de la cancha, intentando buscar filtrar un pase al área para Ayron.



La primera llegada de peligro llegó hasta el minuto 20, en una jugada colectiva entre Rojas y Ayron, para Camilo Salazar, quien sacó un remate desde la banda izquierda, que finalmente pudo controlar el portero Diego Barreto.



Con un partido lento, jugado en la mitad de la cancha. A la altura del minuto 27, General Díaz tuvo las primeras aproximaciones, Ocampo se la sirvió a Richard Fabián Prieto, quien con pierna derecha, remató desde media distancia, pero el venezolano Wuilker Faríñez lo pudo despejar.



El equipo paraguayo adelantó las líneas y complicó a Millonarios, que no podía salir jugando con facilidad. En el 44, al término del primer tiempo, Hauche tuvo la opción más clara del partido, tras una jugada colectiva con Silva, disparó un remate desde el borde del área que pudo atajar Barreto.



Tras la acción del argentino, terminó la primera mitad de un encuentro en el que ninguno de los equipos tuvo llegadas contundentes en ataque.



En el amanecer del segundo tiempo, el partido continuó con el mismo ritmo de los primeros 45 minutos, hasta que en el 58, una entrada de Salazar propició una indudable falta en el interior del área y se pitó penal a favor de Millonarios.



Ayron del Valle fue el encargado de ejecutar el cobro desde los once pasos, con pierna derecha remató un potente disparo hacia el palo derecho de Barreto, quien no pudo despejarla y se abrió el marcador en Defensores del Chacho.



Enseguida del gol, en el minuto 57, tras asistencia de Hauche, Silva tuvo una opción clara que no logró definir un mano a mano con Barreto y la mandó hacia el costado izquierdo de la portería.



General Diaz respondió en el 63, con una llegada de Ocampo, quien efectuó un remate cruzado que pudo salvar Faríñez, tras una rápida reacción.



A la altura del minuto 80, con los embajadores defendiendo, llegó el empate del equipo local en una jugada conjunta, en la que Ocampo recibió un pase filtrado por la banda izquierda y la centró al interior del área para Enzo Daniel Giménez, quien venció a Faríñez con facilidad.



Con Millonarios intentando reaccionar, terminó en Asunción un partido muy cerrado, donde relució el talento individual. Los embajadores, quienes lo pudieron ganar, terminaron sumando un empate en el encuentro de ida por la segunda fase de la Copa Sudamericana.



Con un gol de visitante que le da ventaja, el equipo capitalino recibirá a General Díaz en Bogotá, el próximo 15 de agosto para el partido de vuelta.