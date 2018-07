'Me equivoqué, pero uno tiene límite': Higuita sobre el puño al hincha

René Higuita habló este lunes en su cuenta de Instagram sobre el video en el que se ve cómo intentó agredir a un hincha de América en el partido entre Nacional y el equipo escarlata disputado en Estados Unidos.



“Me veo en la obligación, ahora mucho más tranquilo, de hablar del tema y les digo la verdad: La hinchada de América es un amor y por dos o tres personas no puedo juzgarlos a ellos ni a ninguna hinchada del mundo”, expresó el arquero en el inicio del video.

El exguardameta de la Selección Colombia y actual preparador de arqueros de Nacional contó, desde su experiencia, cómo vivió ese momento y qué fue lo que pasó con el aficionado del rojo vallecaucano que hasta el momento no ha sido identificado.



“Yo quería que ese incidente pasara desapercibido, pero una persona grabó el vídeo. Muchas veces las hinchadas lo insultan a uno, pero uno no reacciona y si ven el video son dos personas que me siguen 15 metros y obviamente no me están pidiendo una foto o predicando la palabra de Dios. Después de tantos insultos y de que me tiraran cosas reaccioné, no se si bien o mal, pero me debo a una institución que desea llevar la paz”, dijo.



También, Higuita señaló que su intención es ayudar a construir paz en los estadios de Colombia y que para ello siempre busca un mensaje de armonía entre las hinchadas.



“Me equivoqué, juzguen ustedes, pero uno tiene un límite y espero que esta situación no se vuelva a presentar porque tengo unos nietos, unos hijos y una familia que también están viviendo esto y no es buen ejemplo. Yo quiero que ustedes me ayuden a construir esa paz en las barras y en el país”, finalizó.