'El fútbol en boca de todos': las frases más emocionantes del balompié

Durante diez años, aproximadamente, he saciado mis ansias de fútbol leyendo, viendo, escuchando y apuntando las frases más llamativas de los protagonistas de este deporte y de todos aquellos que lo siguen o se aprovechan de él.

Futbolistas, técnicos, periodistas, aficionados, exjugadores, directivos, investigadores, políticos, escritores, sacerdotes, blogueros, tuiteros y hasta comediantes están inmersos aquí con sus expresiones más relucientes.



En el libro están recopiladas las frases más graciosas de futbolistas y exfutbolistas; los descaches que han tenido algunos en sus intervenciones públicas; los análisis “psiquiátricos” del juego; los llamados “códigos de camerino”; aciertos y embarradas de colegas periodistas, un aparte sobre la maldita violencia que afecta al juego y, entre otras cosas, un capítulo sobre los políticos oportunistas que nunca faltan para apropiarse de las victorias ajenas.



"Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que decir desborda el alma’, dijo Julio Cortázar. Y es así. Las palabras pueden no ser suficientes para describir el gol más bello o, incluso, el más doloroso. Aquellos que reconocen en el fútbol la más extrema pasión también saben que una victoria desborda las almas de los aficionados y los corazones de los pueblos. El fútbol gusta más de lo que disgusta. Y así todos hablan de él."



"Cortázar no gustaba de deportes colectivos como este, porque en ellos, según decía, se apagaba la luz de la responsabilidad individual. Prefería el boxeo o el tenis, por decir algo, mas no las lides de 22 hombres pateando una pelota en un campo rectangular. Pero esa es tan solo una excepción. El mundo habla de fútbol todos los días, a cada segundo. Y literalmente refleja lo que somos, lo que sentimos, porque cuando se habla de fútbol no solo hay análisis sino metáforas, sarcasmos, desahogos, celebraciones, chascarrillos y llantos”.



Lo anterior es un aparte de lo que se puede leer en el libro “El fútbol en boca de todos”, el cual me enorgullece presentar.



¿Le interesa el libro?



Acabó de salir a la venta y ya está en las principales librerías del país. Cuesta $39.900. Humildemente, invito a comprarlo.



En la Librería Nacional

En El Tiempo



Javier Borda Díaz

Twitter: @javieraborda