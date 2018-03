'Es un conflicto que tengo con él desde hace tiempo': Pelusso y el caso Chilavert

Gerardo Pelusso, en la mañana de este miércoles, habló sobre varios temas del Deportivo Cali y personales, pues también dio su opinión sobre el lío jurídico en el que está envuelto en Paraguay.



"Quiero darle tranquilidad y agradecer a todos por los mensajes, especialmente a todas las personas del Cali por todo el afecto que me están brindando desde que llegué aquí", expresó el técnico charrúa sobre el conflicto que tiene en Paraguay con el ex arquero José Luis Chilavert.

También expresó sobre el mismo tema lo siguiente: “Se le está dando una trascendencia mayor a este tema, este es un conflicto que tengo con esta persona desde hace tiempo". Además, le aclaro a la afición azucarera sobre su compromiso con el equipo, "a mí lo que más me interesa es decirle a la gente que ha estado preocupada que estoy cumpliendo con mis responsabilidades y si no fui a Paraguay es porque tengo un contrato con el Deportivo Cali".



"Eso no tiene ninguna relevancia más allá de los titulares de prensa, debo disculparme porque moralmente me siento en deuda con la afición", señaló para darle finalización al tema.



También se refirió al presente y futuro con el Deportivo Cali, con el que actualmente es octavo, pero que tiene un rendimiento irregular.



"En los próximos 47 días vamos a tener una carga alta de partidos en los que seguramente se realice una rotación. El gran tema a resolver es las actuaciones fuera de casa, que es un tema de fondo que no viene de ahora, sino de septiembre del año pasado, es algo serio importante y negativo", expreso, pues ya son seis meses sin ganar de visitante.



Posteriormente, sobre esta falencia complementó que "el no lograr resultados por fuera no pasa solamente por lo defensivo, no ha podido funcionar el equipo en general, es preocupante porque para clasificar todos los puntos son importantes".



Pelusso también habló sobre los jugadores que tiene el equipo en la Selección Colombia de cara a los partidos amistosos esta semana en Europa: "Es muy bueno para la institución tener jugadores en la Selección, lo que importa es que debemos suplirlos, Pablo Mina es un gran arquero y no tengo duda que lo hará muy bien".



Finalmente, el entrenador contó que espera tener a José Sand para el duelo de este viernes, en el que tendrán que enfrentar a Leones en el Palmaseca.



"Somos optimistas que Sand va a jugar el viernes, pero no me quiero anticipar, mañana (jueves) lo vamos a definir. El contrato de Sand no dice cuántos goles debe hacer, es claro que es un goleador, pero con su aporte el resto del equipo puede marcar".



Juan Antonio Bernardi M.

Corresponsal Futbolred Cali

Twitter: @Bernardifutbol