ArchivoRED: el día que el árbitro 'Chato' Velásquez expulsó a Pelé

Guillermo ‘Chato’ Velásquez, reconocido árbitro colombiano, falleció la noche del pasado domingo a sus 84 años. De inmediato, la anécdota revivió, los medios lo registraron de la única forma como recuerdan al juez a pesar de no haberlo visto: murió el árbitro que expulsó a Pelé.

Es así como ArchivoRED acudió a las páginas de EL TIEMPO, del día posterior al bochornoso hecho que se presentó en el estadio El Campín, entre la Selección Colombia Olímpica (que iba a los Juegos de México) y el poderoso Santos brasileño.

El resultado de aquel compromiso amistoso, que no tuvo nada de amistoso, fue de 4-2 para el cuadro santista. Pero el marcador fue lo de menos. “Boxeo y no Fútbol en El Campín” y “En la Comisaría Terminó la Jornada”, fueron los titulares del principal periódico colombiano el 18 de julio.

La noche fue violenta desde los primeros minutos. Al 9, según la crónica del juego, “Velásquez ordenó la expulsión de Lima por haberlo escupido y agredido. Intervino Oberdan y hubo cruce de puñetazos entre el árbitro y varios jugadores del Santos (…) Después de discusiones, que duraron 14 minutos, el árbitro raificó la expulsión de Lima pero permitió que Oberdan permaneciera en la cancha”.

A los 33 minutos llegó el hecho histórico. ‘O Rey’ pidió una falta y el árbitro siguió con las acciones del juego. “Pelé me insultó soezmente” y por eso lo sacó del campo; “’La Perla negra’ abandonó rápidamente la cancha y de inmediato los hombres del Santos se abalanzaron contra el árbitro”.

“Después de prolongados minutos, Velásquez abandonó la cancha, del brazo del silbato chileno Mario Canessa. El juez de línea, Omar Delgado, asumió como central y Canessa aceptó ser juez de línea. Pelé fue admitido nuevamente en el campo y el juego continuó”, relatan las páginas de EL TIEMPO.

Así quedó el 'Chato' Velásquez luego de la tángana que se armó en su contra. Le dieron 25 días de incapacidad. Archivo ETCE.

La noche no terminó ahí. Los jugadores del Santos, incluido Pelé, tuvieron que presentarse a la “comisaría del norte” para responder a la denuncia del árbitro por las fuertes agresiones. Cuenta EL TIEMPO que “en el despacho del comisario se saludaron afablemente Velásquez y Pelé”. “Contra ti no tengo nada Pelé, porque acataste la orden de expulsión, pero no puedo dejar mi dignidad de árbitro y de ciudadano por el suelo, ante la agresión que me hicieron algunos de tus compañeros”, contó la noticia del día siguiente.

El ‘Chato’ le manifestó al periodista Alberto Piedrahita Pacheco estar “contento por haber sido designado a los Juegos Olímpicos, pero triste por lo que sucedió”. EL TIEMPO también informó, como dato extra, que la taquilla del partido fue de $1.250.000 de la época. “De la utilidad dejada, Millonarios recibirá el 15 por ciento, por haber cedido el partido a la Selección, puesto que era el que tenía el contrato para jugar contra el conjunto de Pelé”.

Pelé pidió excusas públicas a los asistentes capitalinos. Mientras que ‘Chato’ se disculpó con Pelé. Al final hubo arreglo entre las partes, con gestión de León Londoño Tamayo, y los jugadores del Santos reconocieron, en constancia firmada, que fueron responsables de los incidentes.

A la izquierda, una foto histórica: Velásquez y Pelé se estrechan la mano a la salida de los juzgados; mientras que el periodista Alberto Piedrahita Pacheco registra el momento. Archivo ETCE.

Redacción Futbolred