Con su Fundación, Juan Guillermo Cuadrado cambia vidas en Medellín

El encuentro de ‘Cuadrado vs. Pogba’ fue el punto de partida para el gran sueño de la Fundación que lidera Juan Guillermo: tener su propia sede en Medellín para integrar en un mismo lugar los programas de teatro, liderazgo y fútbol. El objetivo es claro: transformar el corazón de los niños y su grupo familiar de la mano de Dios.

Eso fue justamente lo que le llamó la atención a Cristian Tabares. Cuando se unió al proyecto para enseñar “el deporte rey” a los chicos, no era lo que buscaba en ese momento. “Venía del fútbol profesional, pero ver el proceso de formación por medio de valores y principios fue muy bonito”, aseveró.

El entrenador está vinculado desde hace cuatro años y es testigo del crecimiento. De unos cuantos, pasaron a ser entre 160 y 180 niños y jóvenes apasionados por el balompié. De la mano de Felipe Muñoz, su compañero, trabajan tres días a la semana para hacer con ellos lo que el hombre de la Juventus (Italia) avizoró cuando inició la Fundación Juan Cuadrado.

“Juan es una persona que me asombra demasiado por la vocación de servirle a los demás. Yo que me moví en el medio local, no conocí a alguien con un nombre tan grande como el de él que haga ese tipo de trabajos. Tiene un corazón muy lindo, muy transparente y la verdad que eso es algo que uno rescata. A mí me sorprende mucho porque realmente uno que tiene la oportunidad de hablar con él, lo que ve de lejos, eso es: muy humilde”, contó Cristian.

Solo tres cosas se necesitan para pertenecer a la escuela: estar entre los 5 y 18 años, sentir pasión por el fútbol y prestar atención a las fechas de inscripciones, pues el ingreso es libre. Trabajan los lunes en Villatina de 1:00 a 6:00 p.m.; los martes en Hogares Claret en el mismo horario y los jueves de 2:00 a 4:00 p.m. en la cancha Las Estancias, de Caicedo.

“El fútbol tiene un potencial grandísimo para atraer jóvenes, es el deporte que más jala. Todo lo que enseñamos es basado en la Biblia, en que la vivan y tengan una relación con Dios como un modelo a seguir”, agregó Cristian. Ese es precisamente el mensaje que llevan en sus camisas: “Jesús hace el cambio”.

Uno de los que aprovecha la oportunidad es Juan José Espinosa. A sus 14 años, sueña con ser guardameta profesional y en su familia tiene a un gran referente como René Higuita. El preparador de arqueros le hace ejercicios personalizados, le da la implementación y más importantes son los consejos para su futuro.

“Me dice que si llego a ser profesional que mantenga la humildad y no me agrande; debo recordar siempre que soy de La Sierra y estar con Dios. De la Fundación me llamó la atención que a uno no lo reciben porque sea bueno, sino para formarlo como persona de bien”, afirmó el hincha de Deportivo Independiente Medellín y gran admirador de Iker Casillas, Manuel Neuer e Higuita.

A diferencia de Juan José, quien es de pocas palabras, Mateo Ríos es el hablador del grupo y no le da pena aceptarlo. Por eso, Cristian le puso el rótulo del “vocero” y él lo lleva con orgullo. La primera vez que vio a Cuadrado, se alegró y sorprendió al darse cuenta que el mediocampista de la Selección Colombia es “un hijo de Dios, que le gusta ayudar a la gente”.

“Quería entrenar fútbol y vi que no solamente es jugar, sino que también le hablan a uno de la palabra de Jesús: las cosas con Él son más bonitas y su camino es más agradable. Si usted no está con Dios y comete un error, no le importa y sigue normal, pero cuando conoce su palabra, es diferente. Acá somos una familia y luchamos por sueños; no solo deportivamente porque nos enseñan a comportarnos como buenas personas.”, aseguró el lateral.

