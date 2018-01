¡Súper Mario!: Falcao ayudó en la broma de Balotelli a su hermano

El tigre participó en la chanza del italiano en que se burla de Enock por no aceptar perder en Fifa.

En sus redes sociales, Mario Balotelli subió un video en el que asegura haberle ganado en un videojuego a su hermano, Enock Barwuah, quien no aceptó la derrota. El italiano pidió a sus amigos, entre ellos a Radamel Falcao, que hicieran un video apoyándolo y diciéndole mentiroso a su hermano.

En español:

Balotelli: "Le gané a mi hermano al FIFA, ayer por la noche, online, pero él no quiere reconocer la derrota. Así que he pedido a la gente que conozco, a amigos que me apoyan, que colaboraran en un vídeo diciendo ‘Enock, eres un mentiroso’. Ésta es la compilación:

Falcao: "Hey, Enock, eres un mentiroso, eres un mentiroso."

Dante: "Enock, perdiste, es lo que hay. Eres un mentiroso, ¿vale?"

Neymar: “Enock, no estoy contigo, estoy con Mario. Un abrazo."

Adriano Galliani: "Enock, eres un mentiroso. Estoy con Mario. Eres un mentiroso. Firmado: Adriano Galliani."

Marco Materazzi: “Enock, eres un mentiroso. Estoy con Mario. deja de jugar al PlayStation. Eres muy malo."

Kevin Prinnce Boateng: "Eres un gran mentiroso. Eres muy malo jugando al FIFA. Estoy con Mario... incluso aunque él pierda conmigo sigue siendo mejor que tú.”

Redacción Futbolred