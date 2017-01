Toni Kroos y Marcelo se enfrentan en Twitter por mensaje de Año Nuevo

Las amistades al interior del Real Madrid no empezaron bien en este 2017, debido al mensaje de Año Nuevo del mediocampista Toni Kroos, que alcanzó a ofender al brasileño Marcelo.

El alemán acompañó el saludo con una imagen, en la que decía “Feliz 2017”, pero el 1 fue reemplazado por la bandera de Brasil, mientras que la de Alemania fue sobrepuesta en lugar del 7; claramente aludiendo al 1-7 en el Mundial organizado en el país suramericano en el 2014.

Minutos más tarde, el defensor respondió indirectamente a su compañero en el conjunto ‘merengue’, pidiendo “respeto a los demás”.



Ante la reacción de Marcelo y de los seguidores de la 'canarinha', Toni aclaró, a su manera, que todo era una "bromita".

A lot of attention for a little joke😀 Wish you all a safe and happy new year!