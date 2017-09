Un crack en la cancha y la música... así toca Messi himno de Champions

Lionel Messi sorprende con su talento y buen fútbol en la cancha, pero fuera de ella, el astro argentino también da muestra de sus cualidades.

El crack del Barcelona y de la selección de Argentina aparece en un video de la marca ‘Adidas’ en el que se le ve tocando el piano. Messi interpreta el himno de la Champions; la música también se le da al '10', que tocó la pieza de forma magistral.

Aquí el video:

Someone’s excited for the @ChampionsLeague. 🎶

Leo Messi is #HereToCreate pic.twitter.com/yl3LHPoVzl