"América es un equipo grande de Colombia, historia e hinchada": Silva

Santiago Silva Gerez, atacante uruguayo de 26 años, es el jugador que cumple con las expectativas del técnico Hernán Torres y será la última contratación de América, a menos que se vaya algún futbolista en calidad de préstamo. Silva es un agente libre y llegará al ‘escarlata’ en condición de préstamo con opción de compra por un año.

En charla con FUTBOLRED, Santiago expresó los motivos que lo llevaron a decidirse por los ‘diablos rojos’, teniendo en cuenta según él, que tenía otras ofertas del Sur del continente. Asimismo, confesó lo que conoce del América y sus expectativas para los retos de este año.

“Es un equipo grande de Colombia, con gran historia e hinchada. Me decidí por el lindo desafío del regreso a Primera de un grande. Esto llega en mi mejor momento, soy joven, tengo muchas ganas y he jugado bastante este último tiempo. Siento que tengo la madurez necesaria para estar a la altura en un equipo tan grande. Espero darle muchas alegrías a la hinchada”, comentó Silva.

El exSporting Cristal tuvo un año aceptable con el equipo ‘celeste’: 11 anotaciones, lo que lo convirtieron en el goleador de su equipo saliendo también campeón. Además, marcó en varias oportunidades en la pasada Copa Libertadores. Pero su mejor campaña, la tuvo igualmente en el fútbol peruano, anotando 29 dianas para San Martín en el 2014.

“Soy un jugador rápido, me gusta moverme por el frente de ataque y jugar por ambas bandas. Siempre presiono al rival y me encanta el gol. Estoy pendiente de la habilitación, con movilidad, presiono a los centrales y laterales. Soy el primer defensor. Me gusta llegar con pelota dominada y patear desde afuera”, detalló el exPeñarol y Danubio.

Sobre el fútbol colombiano, el posible nuevo atacante americano, tiene un concepto claro y definido: “Es un fútbol muy lindo, igual al que se ve en la selección. Un fútbol rápido y muy fuerte, tienen mucha táctica con buen toque de balón”, puntualizó.

Silga Gerez siente que cumplió con los objetivos pactados en su antiguo club, por eso, decidió buscar nuevos rumbos, cambiar de aire y su llegada al América de Cali, es un gran reto que llena todas sus expectativas.

Nelson Sandino

Para Futbolred

Cali

Twitter: @Nelsandino1