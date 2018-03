Los históricos hicieron valer su experiencia y avanzaron en la Copa Colombia

Ya están definidos los equipos que avanzaron en la primera fase de la Copa Colombia. Se disputaron ocho encuentros de vuelta en el torneo y se dieron a conocer los equipos de la Primera ‘B’ que clasificaron a la siguiente fase.

Los clubes con historia y llamados a pelear por el ascenso cumplieron con sus tareas y siguen su camino en ese objetivo de dar la pelea en un campeonato que otorga un cupo a la Libertadores de 2019.



Real Cartagena avanzó y U. Magdalena falló en los penales y dijo adiós



Los conjuntos de la Costa Atlántica tuvieron situaciones adversas, ya que sólo un equipo pudo celebrar y continuar con vida en la Copa Colombia. Y fue Real Cartagena el que logró conservar la diferencia a su favor, luego de empatar 1-1 con Valledupar en juego disputado en el estadio Jaime Morón. Con un global de 3-2, tras su victoria en la capital de Cesar, los ‘heroicos’ esperan rival y buscarán dar la sorpresa.



Escenario opuesto vivió Unión Magdalena, que viajó a Villavicencio y le dijo adiós a la competición tras empatar 1-1 en el duelo contra Llaneros. Marcador que obligó a definir la serie por la vía de los penales y en donde los samarios fallaron dos y cayeron 6 – 5. Otro paso en falso para el ‘ciclón’ que no ha logrado superar su mal inicio de temporada.



Pereira y Quindío fueron contundentes en casa y están en la segunda ronda



Deportivo Pereira tenía un complicado reto tras perder 1-3 con Fortaleza en el juego de ida disputado en Cota. Pero en el Hernán Ramírez Villegas hizo valer su supremacía y remontó la serie 3-0 a su favor para así asegurar su clasificación a la segunda fase de la Copa. Los ‘matecañas’ aplicaron un fútbol práctico y contaron con la eficacia de sus jugadores para revertir la situación.



Misma suerte corrió Deportes Quindío, que traía un empate de la capital del país y en el estadio Centenario de Armenia logró redondear con éxito su paso a la próxima ronda. Con un contundente 3-0 sobre Bogotá, los dirigidos por Alberto Suárez siguen con vida en la Copa y mantienen vivas las ilusiones de dar la pelea en las finales del campeonato.



Cúcuta y Cortuluá no desentonaron y también está presente en la otra ronda



Cúcuta Deportivo aseguró en casa una clasificación que venía elaborando desde su juego en Cali, con su victoria 1-0 sobre Atlético los ‘motilones’ siguen firmes en sus aspiraciones por llegar lejos en la Copa. Un solitario gol del paraguayo Roque Caballero (38 PT) fue suficiente para hacerse con la serie y superar a un conjunto vallecaucano que dio batalla pero que no pudo vulnerar el esquema ordenado de su rival.



Misma suerte tuvo Cortuluá, que viajó a Floridablanca y confirmó su presencia en la otra ronda tras superar 1-0 a Real Santander. Lucas Sotero (22 ST) sentenció la clasificación de los dirigidos por Álvaro Hernández y puso el global 3 – 1 a su favor en una serie que controlaron de principio a fin. El conjunto ‘corazón’ quiere ser protagonista en la Copa y sueña con volver disputar un torneo internacional.



Barranquilla y U. de Popayán avanzaron y quieren dar la sorpresa



Barranquilla dio la sorpresa en la Copa tras superar por la mínima diferencia (1-0) a Tigres en la cancha del Metropolitano. Un solitario tanto de Ethan González(26 PT) fue suficiente para que los de ‘curramba’ lograran salir avante en una serie bastante disputada, y ante un rival que tiene experiencia en la Primera División. El joven equipo dirigido por Roberto Peñaloza sigue dando de qué hablar en un inicio de temporada importante.



En el otro duelo de la jornada, Universitario de Popayán logró su clasificación a la segunda ronda tras empatar 0-0 en su visita a Orsomarso en el estadio Francisco Rivera Escobar, de Palmira. Un resultado ajustado, pero suficiente para los caucanos, quienes lograron conservar su victoria de 1 – 0 conseguida como local en el juego de ida. Los dirigidos por César Torres quieren seguir dando la sorpresa, ahora esperarán su rival en la próxima fase y seguirán soñando con hacer una gran campaña en la Copa Colombia.