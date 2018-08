Estos son los cruces de los octavos de final de la Copa Colombia

Las series disputarán sus partidos de ida el 15 de agosto y los juegos de vuelta el 29 del mismo mes.

LLave 1: Boyacá Chicó se mide frente a Millonarios.



Llave 2: Leones frente al América de Cali.



Llave 3: Quindío vs. Junior.



Llave 4: Once Caldas frente a Independiente Medellín.



Llave 5: Envigado contra Santa Fe.



Llave 6: Patriotas frente Atlético Nacional.



Llave 7: Equidad vs. Deportivo Cali.



Llave 8: Atlético Bucaramanga contra Jaguares.