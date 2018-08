Triunfazo de Once Caldas por 0-1 en visita al DIM por Copa Colombia

Independiente Medellín cayó como local por 0-1 contra Once Caldas por la ida de los octavos de final de la Copa Colombia. En el primer tiempo, los poderosos dominaron el balón, pero no tuvieron las oportunidades más claras. David Lemos aprovechó un error para el anotar el gol.

El local tuvo el balón la mayoría del tiempo, casi siempre pasando por Andrés Ricaurte, el dueño de las ideas del club paisa. Sin embargo, Once Caldas tuvo la primera chance en el minuto 12. Luis Luna perdió el balón cerca del círculo central, Kevin Londoño mandó un pelotazo largo para David Lemos, quien mandó el remate por encima del arco de Andrés Mosquera.



En el 24, el blanco-blanco volvió a inquietar, esta vez con la pelota parada. Mauricio Restrepo mandó un centro desde la banda izquierda, Sebastián Macías la peinó a su propio arco y Lemos entró por el segundo tiempo, pero definió mal. Al 35, los de Manizales repitieron la dosis del pelotazo largo para Lemos. El delantero entró por la banda derecha, quedó mano a mano con Mosquera, punteó el balón, pero el remate no entró en el arco y pasó cerca del primer palo.



La última opción del primer tiempo fue para el Medellín en el 45 con un remate de Germán Cano que terminó adentro del arco, pero el juez Lisando Castillo pitó infracción del argentino y anuló la jugada.



En el segundo tiempo, fue el Medellín que tuvo la primera en los primeros minutos. Cano remató desde el sector izquierdo, adentro del área y José Fernando Cuadrado respondió bien abajo, mandando el balón al tiro de esquina. Al 62, Mauricio remató de media distancia, pero Jorge Segura metió la cabeza y mandó el balón al tiro de esquina.



Lemos tuvo su revancha en el minuto 65. Tras un saque de banda de Jesús Murillo en el área de Medellín, Jean Carlos Blanco jugó hacia su arco le regaló el balón a Lemos. Éste quedó mano a mano con el arquero y definió cruzado para marcar el gol que le dio la ventaja al visitante.



Once Caldas volvió a llegar con Kevin Londoño que tiró un pase atrás, pero Marcelino Carreazo definió mal.



En el 83, Cano estrelló un remate al palo. Entró por la izquierda, gambeteó dos veces y disparó arriba y fuerte, pero dio en el metal. La vuelta será el 30 de agosto en Manizales en el estadio Palogrande a las 7:30 p.m.



Simón Gómez Córdoba

Corresponsal Futbolred Medellín