Nacional, primer clasificado a cuartos de Copa: venció 0-1 a Patriotas

Atlético Nacional consiguió un valioso triunfo 0-1 en Tunja contra Patriotas por la vuelta de los octavos de final de la Copa Colombia y selló su pase a la siguiente ronda. En los cuartos de final enfrentará al ganador de la llave entre Junior y Deportes Quindío.



El primer tiempo estuvo controlado por la visita y tuvo la primera chance a los dos minutos. Reinaldo Lenis hizo una diagonal de la izquierda hacia el centro, remató y el tiro se fue desviado. El mismo Lenis lo tuvo tres minutos más tarde con un disparo de media distancia, pero se fue cerca del palo de la mano izquierda custodiado por Alejandro Otero.



La más clara para Nacional llegó en el minuto 25. Tras un tiro de esquina lanzado por Aldo Leao Ramírez, Omar Duarte cabeceó y el balón estrelló en el palo de la mano derecha. El balón fue todo de Nacional y en el 34, Aldo intentó de media distancia y pasó cerca del palo derecho. En la única llegada de Patriotas fue al final del primer tiempo. Fernando Monetti tapó un mano a mano tras un lanzamiento de tiro de esquina.



Nacional bajó el ritmo para el segundo tiempo y Patriotas se acercó más. Los verdes decidieron esperar más atrás y salir de contragolpe. Omar Pérez tuvo un tiro libre a los 54 minutos, pero se quedó en la barrera. Kevin Osorio la tuvo en el minuto 56 con un remate de media distancia y el balón pasó cerca del arco.



En el minuto 82, Helibelton Palacios se la jugó por la derecha y cuando se disponía a disparar, Miller Mosquera lo cruzó y lo tumbo dentro del área y cobraron penal. Steven Lucumí se hizo cargo y marcó el gol. Alejando Otero se tiró hacia la derecha, la logró tocar, pero no fue suficiente el esfuerzo.



Nacional tendrá que esperar hasta el 30 de agosto para saber quien será el rival en la próxima ronda. Saldrá del duelo entre Junior y Quindío. En la ida disputada en Barranquilla, Junior se impuso 1-0.



Síntesis



Patriotas 0–1 Atlético Nacional



Patriotas: Alejandro Otero, Julián Pretel, Jerson Malagón, Davinson Monsalve, Kelvin Osorio, Andrés Ávila, Exequiel Benavídez, Omar Pérez, Luis Bonilla, Ramiro Fergonzi y Diego Álvarez.

Cambios: Miller Mosquera por Luis Bonilla (45 ST), Carlos Mosquera por Ramiro Fergonzi (62 ST) y Mario Álvarez por Omar Pérez (69 ST).

D.T.: Diego Corredor.



Atlético Nacional: Fernando Monetti, Helibelton Palacios, Daniel Bocanegra, Diego Braghieri, Christian Mafla, Gonzalo Castellani, Raúl Loaiza, Reinaldo Lenis, Aldo Leao Ramírez, Vladimir Hernández y Omar Duarte.

Cambios: Alexis Henríquez por Aldo Leao Ramírez (62 ST), Steven Lucumí por Reinaldo Lenis (66 ST) y Carlos Cuesta por Raúl Loaiza (88 ST).

D.T.: Jorge Almirón.



Goles: Steven Lucumí (83 ST).



Amonestados: No hubo.



Estadio: La Independencia.



Partido: Regular.



Figura: Helibelton Palacios (6).



Asistencia: No suministrada.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Andrés Rojas.



Simón Gómez Córdoba

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín