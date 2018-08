Nacional visitará a Patriotas por pase a cuartos de la Copa Colombia 

El martes a las 7:30 p.m., en el Estadio la Independencia de Tunja, Atlético Nacional jugará contra Patriotas, la vuelta de los octavos de final de la Copa Colombia. En la ida, el conjunto verdolaga se impuso 1-0 con anotación de Carlos Rivas. Este partido se disputará de manera adelantada porque las fechas establecidas para la vuelta son el 29 y 30 de agosto y Nacional el 28 tendrá la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores contra Atlético Tucumán.

Atlético Nacional parece haber salido del mal momento que atravesaba. La victoria frente a Patriotas por la copa local y el último triunfo del fin de semana contra América en Cali por la Liga, mejoraron los ánimos en todo el plantel y el cuerpo técnico.



Los éxitos se dieron de distintas maneras y ayudaron mucho. La de Patriotas se dio con más empuje que juego y esto fue precisamente lo que valoró Pablo Ricchetti, asistente técnico. “Nos costó encontrar el juego, pero con un gol de otro partido pudimos ganar. Fue más ganas y empuje que cerebro”. En la de América, los verdes tuvieron un primer tiempo muy bueno y aprovecharon las ocasiones de gol que tuvieron.



“Necesitábamos volver a ganar por el torneo y más un clásico que nos va a dar un envión importante”, dijo Ricchetti. Para viajar a Tunja, Jorge Almirón concentró a 18 jugadores y en la lista hay varias novedades.



La gran ausencia es Jorman Campuzano. El volante central no fue convocado porque ha disputado muchos partidos y quieren cuidarle las cargas físicas para lo que se viene. En su lugar, estará Raúl Loaiza. Deiver Machado y Felipe Aguilar son el mismo caso de Jorman y no estarán en Tunja. La otra ausencia es la no inclusión de Juan Pablo Ramírez que fue titular el fin de semana ante América y esta vez no será tenido en cuenta. Yerson Candelo no se ha recuperado de su molestia en el muslo derecho y sigue por fuera.



Entre las novedades, se resalta la inclusión del defensor central Carlos Cuesta que había tenido su última convocatoria el 6 de agosto cuando fue parte de la delegación que viajó a Argentina para la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.



La última vez que Nacional jugó en Tunja por la Copa Colombiafue 23 de agosto de 2017 por la ida de los octavos de final y los paisas cayeron 3-2.



Alineación probable



Atlético Nacional: Christian Vargas, Helibelton Palacios, Daniel Bocanegra, Alexis Henríquez, Christian Mafla, Gonzalo Castellani, Raúl Loaiza, Aldo Leao Ramírez, Vladimir Hernández, Dayro Moreno y Omar Duarte.

D.T.: Jorge Almirón.





Simón Gómez Córdoba

Corresponsal Futbolred

Medellín