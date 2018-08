Nacional sacó ventaja en la serie, 1-0 frente a Patriotas por Copa

Atlético Nacional venció por la mínima diferencia a Patriotas, por la ida de los octavos de final de la Copa Colombia, en el Atanasio Girardot, con anotación de Carlos Rivas. Los verdes arrancaron con el control del juego, pero no encontraron el gol en los primeros 45 minutos.

En el primer tiempo, Nacional salió a controlar el juego y tuvo el balón la mayoría del tiempo. La primera para los verdes llegó en el minuto 11 con un tiro libre de Daniel Bocanegra que se estrelló en la barrera. Seis minutos más tarde, Gonzalo Castellani remató de media distancia y el tiro se fue cerca del palo de la mano derecha Alejandro Otero.



A los 39, Aldo Leao Ramírez mandó un centro desde la derecha para Reinaldo Lenis y éste remató muy desviado. A los 40, Dayro intento también de media distancia y Otero respondió con una atajada. La única de Patriotas llegó en el 43 cuando el delantero Ramiro Fergonzi mandó un pase atrás, pero nadie llegó para conectar.



Para el segundo tiempo, Nacional estuvo más filoso con los ataque. Primero lo tuvo Duarte con un remate, pero Otero atajó. Lugo en el 49, Castellani remató, Otero respondió y en el rebote, Duarte no pudo meterla. Las más clara del partido fue un remate de Dayro que dio en el palo cuando esta solo y sin marcas.



El gol llegó en el minuto 83. Carlos Rivas recibió un balón y de media distancia remató. Otero no pudo hacer nada. La vuelta de la serie será en Tuja en el estadio La Independencia el 21 de agosto a las 7:30 p.m.



Síntesis



Atlético Nacional 1-0 Patriotas



Atlético Nacional: Christian Vargas (5), Daniel Bocanegra (5), Alexis Henríquez (4), Felipe Aguilar (4), Deiver Machado (4), Jorman Campuzano (4), Aldo Leao Ramírez (4), Gonzalo Castellani (4), Reinaldo Lenis (4), Omar Duarte (4) y Dayro Moreno (4).

Cambios: Steven Lucumí (4) por Reinaldo Lenis (45 ST), Helibelton Palacios(4) por Daniel Bocanegra (45 ST) y Carlos Rivas (7) por Gonzalo Castellani (71 ST).

D.T.: Pablo Richetti.



Patriotas: Alejandro Otero (6), Santiago Roa (4), Dávinson Monsalve (4), Jerson Malagón (4), Federico Arbelaéz (4), Exequiel Benavídez (4), Kevin Osorio (5), Omar Pérez (4), Luis Bonilla (4), Ramiro Fergonzi (5) y Andrés Ávila (4).

Cambios: Jhon Velázquez (4) por Luis Bonilla (67 ST), Mario Álvarez (SC) por Omar Pérez (85 ST) y Diego Álvarez (SC) por Ramiro Fergonzi (85 ST).

D.T.: Diego Corredor.



Goles: Carlos Rivas (83 ST).



Amonestados: Aldo Leao Ramírez (69 ST), Deiver Machado (72 ST), Jorman Campuzano (75 ST), Alexis Henríquez (88 ST) por Nacional.



Expulsados: No hubo.



Partido: Regular.



Figura: Carlos Rivas (7)



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: 11.607 espectadores.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Jorge Duarte (7).



Simón Gómez Córdoba

Corresponsal Futbolred

Medellín.