Diez datos imperdibles en la primera fecha de la Liga II 2018

Vuelve el fútbol colombiano con una Liga II llena de retos y marcas por romper. Aqui, un repaso a lo que les espera a los competidores:

. Millonarios mantiene un invicto de seis juegos ante Boyacá Chicó en Primera A (4V 2E); su última derrota fue en febrero de 2014.



. El DIM derrotó a Huila en siete de sus últimos 10 duelos ligueros (2E 1D); 3-0 en el pasado torneo.



. Deportivo Cali ha perdido solo uno de sus últimos seis duelos ligueros anteEnvigado, aunque la mitad de ellos terminaron empatados (2V 3E 1D).



. Las Águilas no pierden ante el Pastuso en Primera A desde el 23 de junio de 2013, han pasado 11 duelos, con ocho victorias y tres empates.



. Junior ha derrotado a Atlético Bucaramanga en cada uno de sus tres últimos duelos ligueros, con un marcador global en ellos de 7-2.



. Once Caldas ha enfrentado siete veces a Jaguares en Primera División, cayendo tan solo en una ocasión (0-1 en 2017-II), con tres victorias y tres

empates.



. La Equidad y Alianza Petrolera han empatado en cinco de sus últimos siete duelos en Primera A, tres de ellos sin goles (una victoria para cada equipo).



. América ganó el único duelo entre ambos en Primera A (2-1) y no pierde ante Leones incluyendo Primera B desde mayo de 2015 (3V 1E).



. Nacional y Tolima se han enfrentado tres veces en 2018 donde siempre ganó el que anotó el primer gol, dos veces el Verdolaga y una el Pijao.



. Patriotas e Independiente Santa Fe han empatado sin goles en cinco de sus últimos ocho duelos ligueros, con dos victorias en los restantes para el Acerero y una para el Cardenal.