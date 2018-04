La goleadora Catalina Usme, un prodigio destinado al fútbol

Desde chiquita, el balón era el acompañante fiel de María Catalina Usme Pineda en su querida Marinilla. Su padre, José Domingo, al igual que sus hermanos: Carlos Andrés y Diego Armando, le inculcaron esa pasión. Su madre, Luz Marina, también le mostró su apoyo incondicional cuando ella le comentó que quería ser futbolista profesional. La perseverancia y el no temerle a nada, es lo que la está llevando a ser una grande en la rama del balompié femenino en Colombia.

Dice haber tenido una infancia muy buena, rodeada siempre de los suyos. En el colegio fue una niña aplicada, ocupaba los primeros lugares; amaba estudiar. Pero anhelaba ese descanso, el recreo o la clase de educación física para patear la esférica. Ella misma “quitaba” a los niños de la cancha para jugar.



“Desde muy pequeña le dije a mi mamá que quería ser futbolista profesional, e incluso ella me decía que el fútbol femenino no había, y yo siempre insistí. Le dije que sí había y que iba a llegar ahí; gracias a Dios los sueños se pueden cumplir”, comenzó diciendo Catalina en charla con FUTBOLRED.



A pesar de todos los tabúes de tiempo atrás, aunque hay algunos que aún siguen diciendo que el fútbol no es para niñas, la actual jugadora de la América de Cali siempre contó con todo el soporte de sus seres queridos.



“En los descansos era yo quien jugaba, sacaba a los niños de la cancha para poder jugar. Siempre conté con personas a mi alrededor que les gustaba que yo lo hiciera, para mí era normal”.



Su horizonte siempre fue el fútbol, no sabe qué sería de ella sin ese hermoso deporte. El plan A siempre fue el fútbol. La dedicación en pro de lograr sus sueños la tienen más en la cúspide.



“En mi cabeza nunca hubo un plan B, siempre fue el plan A: ser futbolista profesional. No sé qué otra cosa hubiera hecho, la vida le va marcando por dónde tiene que meterse, mi decisión fue ser futbolista profesional, lo busqué y lo luché toda la vida”.



“Una de mis cualidades es la perseverancia, cuando me fijo un objetivo voy por él, siempre los cumplo. Soy bien terca, me encantan las cosas poco fáciles, a eso le apunto”, agregó Usme.



‘Cata’ está brillando con sus goles y buenas actuaciones en la Copa América que se lleva a cabo en Chile. La artillera tiene 9 goles y comanda la tabla de goleadoras del certamen. No sólo aporta con sus tantos a la Selección, también con sus jugadas y pases. Su familia son los más contentos por las presentaciones de su hija.



“Ellos son los primeros que están felices de que yo estoy cumpliendo mis sueños y sigo haciendo las cosas bien. Para ellos siempre va a ser una alegría que esté acá y que pueda aportarle al equipo para que consigamos los objetivos”.



En tierras chilenas, María Catalina está viviendo las mieles del amor, ese fiel amor por el fútbol. Hace cuatro años una lesión grave le impidió estar en el certamen que se jugó en Ecuador. Pero como ella dice: “Sabía que iba a tener un desquite, una posibilidad de ir a demostrar que este fútbol colombiano es inmenso”.



En el horizonte estar ser campeonas de la Copa América por encima de todo, hasta de ser goleadora del certamen. Lo primero es siempre la Selección y después ella. Aunque afirma que si no son ganan no lo consideran como un fracaso, ya que "en la vida no hay fracasos, hay aprendizajes".



Estoy pasando por un momento maravilloso en mi carrera, me considero una jugadora que da todo dentro de la cancha, que tiene muy claro que acá soy segunda, por encima siempre está el equipo y dar lo mejor de mí para la Selección. Si son los goles, maravilloso, y si le puedo aportar en otras áreas, feliz de poder hacerlo

Agrega que no se "imaginó" convertir los tantos que lleva en esta Copa América Femenina, pero "lo que tenía claro era que le iba aportar lo mejor de mí a la Selección. Una de mis fortalezas son los goles, siempre con la convicción de dar lo mejor".

