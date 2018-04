Colombia y su reto más duro en el grupo de Copa América: la local Chile

La Selección Colombia Femenina tendrá este viernes el reto más importante en el grupo A de la Copa América 2018: desde las 5 de la tarde (hora colombiana) enfrentará Chile, la local, al que ve como el rival más fuerte de la zona. Las cafeteras saben que superando este obstáculo, estarán más cerca del cuadrangular final.

El triunfo 7-0 sobre Uruguay, en el debut copero, no descrestó a las colombianas. Por el contrario, ahora más que nunca saben que deben tener los pies sobre la tierra y alejarse del triunfalismo, aunque reconocen que son favoritas al título y por eso juegan con la responsabilidad que ese rótulo amerita.



“Empezamos de la manera que esperábamos, imponiendo nuestras condiciones y ganando. El resultado no nos aleja de la realidad, de que esta es una Copa difícil. Ya pasó Uruguay y contra las chilenas tenemos que revalidar lo hecho en el primer partido”, aseguró la volante Daniela Montoya.



Colombia, subcampeona de la Copa América en sus últimas dos ediciones, no tendría cambios para su segunda presentación. El técnico Nelson Abadía es de los que piensan que equipo que gana, no se toca; sin embargo, las mujeres que dirige deberán tomar otros recaudos.



“No podemos perder la pelota en la salida, porque nos compromete en defensa. Eso se corrigió en el primer partido. Ahora contra Chile va a ser a otro precio: es la local, está buscando su clasificación y su primer triunfo; es un equipo duro, con mucha salida por los costados, así que debemos estar muy atentos”, manifestó el entrenador de las cafeteras.



Colombia aspira a jugar seis partidos en esta Copa, tres del grupo A y tres del cuadrangular final. Todas son finales para las jugadoras, pues superándolas podrían quedar campeonas. “El título es nuestro único objetivo, no tenemos plan B. Tenemos los pies en la tierra, pero tenemos la certeza de que podemos salir campeonas si hacemos las cosas bien y demostramos la maduración que hemos tenido como equipo”, manifestó Catalina Usme, goleadora del certamen con sus 4 goles en el debut, en palabras a ‘Win Sports’.



La Copa América entrega dos cupos, a la campeona y subcampeona, al Mundial de Francia 2019, dando un tiquete a repechaje a la tercera. Además, las dos mejores obtendrán la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020; y las cuatro finalistas estarán en los Juegos Panamericanos de 2019, que se celebrarán en Perú.



Alineación probable



Colombia: Sandra Sepúlveda; Carolina Arias, Corina Clavijo, Isabella Echeverry, Manuela Vanegas; Jessica Caro, Liana Salazar, Daniela Montoya; Diana Ospina, Yoreli Rincón; y Catalina Usme.

D.T.: Nelson Abadía.



Redacción Futbolred