Las cuentas que debe hacer Colombia para ir a Olímpicos y al Mundial

La Selección Colombia femenina no pudo con Chile y terminó empatando 0-0 en su segunda salida en la fase final de la Copa América 2018. Con el resultado y el anterior contra Argentina (perdió 3-1), la Tricolor debe remar contra la corriente frente a Brasil en la última fecha para tener opciones de ir a los Juegos Olímpicos de Tokio-2020 y al Mundial de Francia-2019.



Lo cierto, es que Colombia tiene 1 punto en la fase final, que es liderado por Brasil con 6 enteros (5 en diferencia de gol), le sigue Argentina con 3 puntos y -1; Chile también tiene 1 diana y -2 en diferencia de gol, al igual que el combinado cafetero.



¿Pero cuáles con las cuentas para ir a los Juegos Olímpicos?



- Ganarle a Brasil por 2 goles y que Argentina no gane o no pierda por más de 1 gol frente a Chile.



Y las cuentas para estar en el Mundial…



Para ir directo



- Mismas condiciones para ir a los Olímpicos.



Para ir al repechaje del Mundial



- Ganarle a Brasil.

- Empatar o perder con Brasil, pero que Chile no tenga un mejor resultado que nosotros.