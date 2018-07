‘Odio ver a mi Selección femenina derrotada’: Oriánica Velásquez

“¡Así no! Así no! Odio ver a mi selección Colombia femenina derrotada, odio sentir que todos nuestros esfuerzos, queden en nada…”, fue la primer parte del mensaje de Oriánica Velásquez tras la eliminación del equipo femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La jugadora, de 28 años, quien milita en Envigado de la Liga Femenina, levantó su voz de protesta por la derrota 1-2 frente a Jamaica en los juegos en los que el combinado Tricolor era uno de los favoritos a llevarse la medalla de oro.



"Muchas jubiladas a la fuerza porque no tenemos torneos y estamos a ciegas con la decisión de que se haga o no una liga. Veníamos con una dirección mala pero dando resultados, pensamos que el cambio nos iba a traer gloria y el respaldo que le dimos a nuestro cuerpo técnico no fue respaldado por ellos de la misma forma para todas", continuó Velásquez.



La futbolista no hizo parte de la nómina que representó al país en las justas realizadas en Barranquilla, pero ha participado con Colombia en Mundiales, Juegos Olímpicos y Copa América.



Con voz autorizada terminó por decir que: "me atrevo a escribir porque le he entregado la mitad de mi vida a la Selección, porque he probado los gloriosos y los amargos y duele dejar una imagen que, sé porque conozco el fútbol femenino, puede ser mejor (…) Ya es hora de hacer procesos serios, ya es hora de valorar el trabajo de todas las futbolistas que entregamos más que nuestro tiempo y talento a nuestro país".