Vuelven las acciones en Liga femenina: así se jugará la octava fecha

Tras una pausa por la disputa de la Copa América 2018, las acciones en la Liga Femenina 2018 vuelven la próxima semana y con octava fecha a bordo.

Dicha jornada se llevará a cabo entre el martes 24 de abril y el jueves 26 del mismo mes.



Así se jugará la octava del campeonato de mujeres:



Grupo A

25 de abril



Atlético Bucaramanga vs. Real Santander

Hora: 10:00 a.m.

Estadio: La Marte



Cúcuta Deportivo vs. Atlético Huila

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: General Santander



Alianza Petrolera vs. Deportes Tolima

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata



Grupo B

24 de abril



Fortaleza CEIF vs. La Equidad

Hora: 2:30 p.m.

Estadio: Municipal de Cota



Independiente Santa Fe vs. Deportivo Pasto

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: El Campíncito



25 de abril



Patriotas FC vs. Bogotá FC

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Municipal de Chiquinquirá



Grupo C

25 de abril



Deportivo Pereira vs. Deportes Quindío

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas



26 de abril



Cortuluá vs. Atlético FC

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Francisco Rivera Escobar



América de Cali vs. Orsomarso SC

​Hora: 5​:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero



Grupo D

25 de abril



Atlético Nacional vs. Unión Magdalena

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Municipal de Guarne



Real Cartagena vs. Atlético Junior

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Jaime Morón