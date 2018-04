Las cinco razones del mal momento de Colombia en la Copa América

La Selección Colombia femenina no pasa por su mejor momento en la Copa América, que se lleva a cabo en tierras chilenas. Las conducidas por Nelson Abadía no han podido mostrar en la etapa final del certamen lo evidenciado en la fase de grupos; el buen fútbol y la definición no se vieron ni contra Argentina ni frente a Chile.



El adiós al título es un hecho y ahora deberán dejar todo en la cancha contra Brasil para tener posibilidades de estar en el Mundial de Francia-2019 y en los Olímpicos de Tokio-2020. Pero qué le pasó a Colombia para estar así, le presentamos las razones de su actualidad.



1. La defensa falló en los momentos clave



Si bien en la primera fase no tuvieron rivales que las complicaran a excepción de Chile, la defensa se veía sólida y la arquera Sandra Sepúlveda se mostraba bien bajo los tres palos. Pero en la fase final y sobre todo en el encuentro contra Argentina (perdieron 3-1), las zagueras tuvieron errores puntuales que propiciaron los goles de las albicelestes. A Sepúlveda, por su parte, le costó mucho en las pelotas de costado, en cortarlas. Contra Chile no recibió gol, pero también tuvo dificultades por esa vía.



2. La ansiedad



Contra Argentina tenían el partido controlado con el marcador a su favor, pero pecaron en querer concluir todo rápido; la ansiedad las consumió y llegaron los errores. Eso mismo lo resaltó el DT, Nelson Abadía, tras concluir dicho encuentro. Frente a Chile también fue un poco de lo mismo; se olvidaron del fútbol colectivo.



3. La definición



En la primera fase fueron el segundo equipo más goleador por detrás de Brasil. Marcaban más de tres goles por partido (7-0 a Uruguay, 5-1 a Paraguay y 3-0 a Perú), a excepción del 1-1 con Chile. Pero en la fase final no se han visto del todo finas en el último cuarto de cancha; crean las oportunidades, pero no las definen. Contra Argentina fue el ‘festival del desperdicio’ en el primer tiempo, y frente a Chile, tuvieron, por lo menos, cuatro opciones claras de gol.



4. A Catalina Usme la supieron descifrar



La delantera del América no ha contado con la misma suerte en esta fase final de la Copa América, pues las rivales han sabido leer bien sus movimientos en el campo. ‘Cata’ (9 tantos y la artillera de la Copa) no ha podido evidenciar esa faceta goleadora de la primera fase ahora en la final.



5. Una líder, una cabeza



Quedó claro que no se pudieron levantar de la derrota contra Argentina y por más que lo intentaron frente a Chile, no lograron descifrar las acciones para ganar. Faltó esa líder dentro del campo, esa cabeza que las liderara, que se llevara el equipo al hombro para que no se vieran tan ansiosas; quizás falta Natalia Gaitán (se recupera de una lesión de ligamento cruzado de la rodilla derecha).