Patriotas, América y Envigado ganaron en continuación de la quinta fecha

Este miércoles continuaron los partidos de la quinta fecha en la Liga femenina-2018. Cinco duelos fueron los que se disputaron en los estadios del país.

La jornada inició en el Polideportivo Sur con el cotejo entre Envigado y Real Cartagena, por el grupo D. Las naranjas hicieron respetar su localía y ganaron 5-1. Los tantos de las antioqueñas fueron obra de Diana Ospina (en tres oportunidades), Manuela Vanegas y Oriánica Velázquez. El gol de las heroicas fue obra de Jeismar Cabeza.



El resultado le permitió a Envigado llegar a 7 puntos, los mismos de Nacional, Junior y Unión Magdalena, mientras que las cartageneras aún no suman en su grupo.



En otro partido del día, Fortaleza y Santa Fe dividieron honores en el B, al igualar 2-2. Los tantos de las atezadas fueron obra de Ximena Duque y Daniela Castellanos, mientras que las anotaciones de la leonas fueron convertidos por Leicy Santos y Paola Sánchez.



Las de Fortaleza llegaron a 6 unidades, por su parte, las actuales campeonas suman 7 enteros, en una zona que lidera Patriotas con 12 puntos.



Precisamente Patriotas se impuso 3-0 a Deportivo Pasto en el Municipal de Chiquinquirá. Las dianas de las conducidas por Germán Moraleslos anotaron Katherine Alvarado, Nathalie Pasquel y Natalia Torres.



Por el grupo C, Cortuluá no pudo como local y terminó perdiendo por la mínima con Orsomarso. Loren Sánchez, al minuto 14, fue la autora del único tanto en el Francisco Rivera Escobar.



También por esa misma zona, América le ganó 4-1 al Quindío en el Pascual Guerrero. Los tantos de las escarlatas fueron anotados por Vanessa Franco (dos veces), Farlyn Caicedo y Laura Rentería. La de Jersson González lideran el C con 10 puntos, los mismos de Cortuluá y Deportivo Pereira.



La quinta fecha se cierra este jueves con el cotejo entre Bucaramanga y Atlético Huila, a las 4:00 de la tarde, en la Cancha Marte. Corresponde al grupo A.