Pereira se impuso 2-1 al Atlético en quinta fecha de la Liga femenina

Este jueves en el estadio Hernán Ramírez Villegas, Deportivo Pereira recibió a Atlético de Cali, en duelo por la quinta fecha de la Liga femenina. En dicho encuentro, que acabó 2-1 para las locales, se celebró el Día de la Mujer con un sonoro aplauso.

Las matecañas llegaban al partido luego de haber empatado 1-1 en su visita al Quindío, mientras que las vallecaucanas cayeron por la mínima frente a Cortuluá y aún no ganan en lo que va del torneo. Son coleras de la zona C.



A los 13 minutos de juego, Elizabeth Palacio, en jugada individual, abrió la cuenta en el escenario pereirano y venció la resistencia de la golera Iris Maturín.



Tras la diana, las locales se hicieron con el balón y generaron nuevas oportunidades de gol. También las de la visita se animaron y llegaron a la portería de Catalina Castrillón, pero les faltó esa puntada final.



Pero las que luego sí no desaprovecharon fueron las conducidas por David Cabildo, pues Natalia Espinoza decretó el 2-0, al 41. Alegría para las locales. Ya en el segundo tiempo llegó el descuento de Atlético de Cali por intermedio de Sofía Borrero, al 37.



En la próxima jornada, Pereira visitará a Orsomarso y Atlético recibe a Quindío. Por otro lado, la quinta fecha se completará el 14 y 15 de marzo.