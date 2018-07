‘Llego a romper paradigmas’: Jorge E. Vélez, presidente de la Dimayor

El nuevo presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, tiene ambiciosos proyectos para mejorar el fútbol colombiano, según dijo en su primera rueda de prensa.

“Vamos a proponer un proyecto de reforma al Congreso un proyecto de reforma tributaria para dar cumplimiento a nuestra labor social. Vamos a sentarnos con los alcaldes para pensar seriamente en una APP, para que los estadios puedan ser de los equipos, quitarles la carga a los municipios y darle comodidad a la gente en los estadios”, anunció el nuevo dirigente. Del canal premium no dio mayores pistas y apenas comentó: “puedo decir que vamos a pensando siempre en el aficionado”.



Una de sus prioridades será el manejo de los aficionados, un modelo que espera copiar del reciente Mundial de Rusia: “A los presidentes de los equipos les presenté cuatro o cinco propuestas pero una de ellos es el ID de los aficionados, vamos a tratar de usar ese sistema para 7 u 8 millones de colombianos para meterlos más en el fútbol, hemos pensado en un manejo con millas para camisetas y objetos del fútbol, que cada uno sienta que tiene resultados por estar en el fútbol. Vamos a meternos más de fondo. Pero además les he pedido a los equipos que hagamos más labor social, los muchachos deben tener cerca a sus ídolos, lo vivimos en el último Mundial, el fútbol nos hace felices a todos y tenemos que ver cómo juntarnos y en eso trabajaremos los próximos meses”.



El nuevo del fútbol de primera división dijo que llega sin compromisos previamente adquiridos: “La gran ventaja que tengo es que llego sin paradigmas y eso me va a permitir romperlos con libertad y tranquilidad. Eso me da gran satisfacción. Hace dos años soy presidente de la comisión arbitral, esa confianza que generamos a los presidentes fue importante para estar hoy acá. Yo tengo la junta directiva más grande del país, 36 equipos hacen parte y a todos les vamos a responder”.



Vélez anunció que a partir de su nombramiento dejará complemente su actividad política: “Me dedicaré las 24 horas a esto”, dijo.



Dos motivos de orgullo tiene la nueva cabeza del fútbol profesional colombiano: su elección por unanimidad y la bendición de poder dedicarse a una de sus pasiones desde el trabajo disciplinado y transparente.



“Conseguimos el primer reto que fue unir a los 36 clubes en una propuesta de elección por unanimidad, le mostramos al país que estamos unidos, trabajando juntos para respaldar todo el proceso, que ha sido importante”, dijo sobre el primer punto.



“Fui director de noticiero, me pagué la universidad siendo camarógrafo, fui editor, tuve programas de debate, escribí y fui gerente de compañías y fue senador sin votos, no sé cómo, así llegué a la política. Soy un luchador y lo que hice en la Superintendencia de Notariado fue apostar por la transparencia, soy un trabajador incansable, vengo con la cabeza en alto, me voy a gozar esto como ninguno. Me siento realizado porque lo que más me gusta el fútbol, Dios es tan grande conmigo que me da la oportunidad de dirigirlo, me toca responder con trabajo, sabiduría y calma”, concluyó.